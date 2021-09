El Club de Atletismo Cárnicas Serrano se proclamaba el pasado sábado en Oruña de Piélagos (Cantabria) Campeón de España de Medio Maratón por Equipos. Pero además, sumaba dos títulos individuales. Luis Félix Martínez se coronaba campeón de España de Máster 50 y Jorge Bardisa, hacía lo propio en Máster 40. Tanto el atleta de Alboraya como el Alcoyano debutaban en su respectivas categorías. Y lo hacían por todo lo alto. Luis Félix, que el pasado agosto cumplió 50 años, se había marcado la meta de celebrar el medio siglo de vida con un título nacional: "Estoy muy contento, cuando cumplí 50 años me propuse celebrarlo de una forma especial y lo he logrado. Y además, con la triple corona porque además del oro individual nos llevamos también el oro por equipos absoluto y en veteranos", destaca Luis Félix, que en su palmarés atesora ya 9 títulos de campeón de España: "había ganado también varias veces en Máster 45 pero me hacía especial ilusión ganar en Máster 50". Además, el atleta de Alboraya se imponía con un tiempo de 1:12:15 superando en más de dos minutos al segundo clasificado, Alejandro Reina (1:14:43).

El compañero de club de Luis Félix, Jorge Bardisa, también celebraba el cambio de década proclamándose campeón, en su caso, de Máster 40: "Hace tres años había participado en Máster 35 y quedé cuarto. Este año la verdad es que había preparado este Campeonato a conciencia durante todo el verano y ha salido bien. Estoy muy contento", destaca el atleta de Alcoy para quien se trata de su primer título nacional y que lograba la victori aen su categíra y el 20º puesto en la general absoluta con una marca de 1:09:23. Tanto a Luis Félix como a Jorge les iba bien el circuito, duro y con importantes desniveles: "aunque la verdad yo creía que iba a ser aún más duro. A mí me van bien los circuitos con subidas ya que cuesta arriba voy bien", destaca Luis Félix. A Jorge tampoco le ‘asustan’ las rampas: "estoy acostumbrado, soy de Alcoy y entreno habitualmente por la Sierra".

Ahora, tras triunfar en el Nacional, Luis Félix Martínez y Jorge Bardisa quieren hacerlo también en casa, en València. Ambos tienen ya fijada la fecha del 24 de octubre (Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP) como gran objetivo. Luis Félix se ha propuesto un gran reto: "voy a intentar batir el récord de España de Máster 50", mientras Bardisa también queire luchar por el podio de su cateogoría y además, rebajar su plusmarca personal en los 21,97 kms (1:07:14). "La idea es hacer 1:06". Ambos comparten meta, equipo y también entrenador: José Garay.