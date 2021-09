La 30a edició del Dia de la Pilota, que es jugarà en els pròxims deu díes, compta dins del seu extens programa amb les Supercopas d'Escala i corda, Frontó, Galotxa, Raspall i Perxa.

Hui es juga la Supercopa d'Escala i corda

Respecte a la Supercopa d'Escala i corda, es juga en el trinquet de Pelayo de València. La final juvenil tindrà com a protagonistes a les formacions de les escoles de Vinalesa, com a campió del Trofeu d'Estiu, i Tavernes Blanques, guanyadors de l'Autonòmic, que obrin el programa de finals a les 18 hores. A continuació serà el torn dels equips de Faura, vencedor de l'Autonòmic, i Onda, campió per segona vegada del Trofeu d'Estiu. Els del Camp de Morvedre, que formaran amb Martí I, Pepet, Llopis i Juanba, es veuran les cares amb la jove formació de la Plana, que compta amb Diego, Alvaro, Paco, Pedro i Jose Luis.

Primera edició de la Supercopa de Frontó

El divendres es viurà la primera edició de la Supercopa de Frontó, amb els equips finalistes del passat Autonòmic de Frontó Parelles, les formacions de Quart de Poblet i la Pobla de Vallbona. Per part dels campions autonòmics, la parella de l'Horta, jugarà amb Adrián de Quart i Roberto de Beniparrell, mentre que els del Camp de Túria tindran a Pasqual de la Pobla de Vallbona i Adrian de Museros com a integrants. La partida tindrà lloc a partir de les 19.30 hores en el frontó de la Cooperativa Santa Ana d'Albal, i en ella el jugador recentment retirat, i guardonat per la FPV, Lemay de Quart, farà la treta d'honor.

Triple Supercopa de Galotxa, dissabte en Borbotó

El dissabte, al carrer de pilota de Borbotó, a partir de les 16.30 hores, tindrà lloc una nova edició de la Supercopa de Galotxa. El programa començarà amb la final juvenil, on els protagonistes seran les formacions de les escoles de Montserrat i Marquesat. A continuació seran els jugadors de Quart de les Valls, guanyador d'El Corte Inglés, i de nou, Montserrat, campió del Edicom Interpobles, els que s'enfrontaran pel títol absolut. Tancarà la vesprada el derby de la final femenina entre dos equips del club de Borbotó.

Diumenge per a raspall i ratlles

El diumenge serà el torn de les modalitats de raspall i ratlles al carrer de Borbotó. En el cas de la modalitat de la raspada les partides tindran lloc al matí. A les 11 hores es disputarà la final masculina on els protagonistes seran els equips de Gavarda, recent campió de l'Autonòmic, i El Genovés, campió de les dos principals competicions del 2020. A continuació serà el moment de la final femenina, on Beniparrell i Bicorb tornaran a enfrontar-se per un nou títol.

La vesprada del diumenge serà el moment de les ratlles, ja que Benidorm, guanyador de la Lliga de Llargues, i Castells, campió de la de Perxa, s'enfrontaran per un nou campionat.