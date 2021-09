El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), se ha reunido este miércoles en la sede del Ayuntamiento con el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, "en el marco del trabajo que ambos llevan realizando desde hace meses para convertir algún día a Madrid en sede olímpica".

El encuentro, del que solo se ha informado a los medios a través de una nota de prensa y una vez ha concluido, se ha producido después de que Almeida y la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), expresaran en las últimas horas versiones contradictorias sobre una hipotética candidatura de Madrid a albergar los Juegos Olímpicos de 2036.

Villacís ha afirmado que el Consistorio, cogobernado por PP y Ciudadanos, ya trabaja en un proyecto para concurrir a los Juegos Olímpicos de 2036, mientras que el alcalde, en una comparecencia ante los medios esta mañana donde no ha hecho alusión alguna a su posterior reunión con Blanco, ha dejado claro que la decisión no está tomada.

Según indica el Consistorio en su comunicado, Almeida y Blanco "han coincidido en que la candidatura olímpica debe partir de un amplio acuerdo social y de la unidad institucional, al tratarse de un proyecto que concierne a toda España".

"En relación con la candidatura, ambos han acordado que el Ayuntamiento irá siempre de la mano del COE para buscar el mejor momento y la mejor estrategia para conseguir que Madrid sea sede olímpica en el futuro", abunda el Consistorio.

Fuentes cercanas a la vicealcaldesa han indicado a Efe que no había sido informada del encuentro que se iba a celebrar en el Palacio de Cibeles, si bien se alegra de que haya tenido lugar lo que interpreta como un "acercamiento de posturas" del alcalde hacia ella.

El martes, Villacís afirmó que Madrid "va a aspirar a organizar unos Juegos Olímpicos" y, cuando le preguntaron si el objetivo es 2036 -la fecha olímpica más próxima sin sede adjudicada-, respondió afirmativamente.

Minutos después, desde la Alcaldía se desmintió "que Madrid esté en estos momentos aspirando a presentarse a los Juegos Olímpicos de 2036".

No obstante, Villacís acudió luego al programa deportivo nocturno de la SER donde reafirmó las intenciones de orquestar una nueva candidatura olímpica y declaró: "Yo no creo que (Almeida) vaya a decir que no, no creo que el alcalde le vaya a negar unos Juegos Olímpicos a la ciudad".

Este miércoles por la mañana, Villacís ha abundado: "Yo ayer en la entrevista no iba con la intención de anunciarlo, pero si me preguntan, yo lo que no hago es mentir (...) sí, sí que tenemos ese proyecto de presentarlo, empezamos a trabajar el primer día que empezamos a gobernar y nunca lo hemos escondido".

Y ha insistido en que en la concejalía de Deportes, que "como todo el mundo sabe" gestiona Cs, se ha "avanzado bastante" en ese sentido.

Por su parte, Almeida ha reprochado que "no se puede anunciar una candidatura sin que el resto de grupos municipales lo sepa, sin que se haya contactado con el Gobierno de España, o sin que se haya contactado con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, o siquiera que hubiera un acuerdo con el Comité Olímpico Español".

Luego ha concedido que "podría presentarse una candidatura para 2036" y que "se está trabajando en testar cuáles son las posibilidades", pero ha reiterado que por ahora "no se ha tomado esa decisión" y que "si los madrileños perciben que no hay esa unidad en el equipo de Gobierno, es muy difícil lanzar esa candidatura".