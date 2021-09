Un domingo soleado y agradable ha sido el marco perfecto para la jornada final del Descens del Xúquer, prueba que recupera la histórica Davallada del Xúquer, una de las citas de piragüismo más importantes del panorama nacional desde su creación en la década de los 60.

Dos jornadas, tres pruebas competitivas y un total de 38 kms recorriendo el Xúquer a máxima velocidad, a las que se ha sumado también este domingo un descenso del río en clave “popular” reuniendo a cerca de 200 piragüistas en La Ribera de Xúquer.

Las ganas y la ilusión por participar en la primera edición de esta renovada cita, se han hecho evidentes en las dos jornadas competitivas, con intensas salidas y llegadas muy ajustadas que han mantenido la emoción hasta el final. La prueba ha contando con participantes de gran nivel competitivo, con integrantes del equipo nacional, campeones de España y mundialistas tomando parte en varias categorías.

El centenario Club de Piragüismo Scooter de Algemesí daba la salida a la tercera y última prueba del evento: un recorrido de 15 kms en sentido descendente pasando por Polinyà del Xúquer y Albalat de la Ribera, y con llegada de nuevo en Algemesí.

Esta última prueba, algo más larga que las dos de la primera jornada, ha puesto a prueba la resistencia de los competidores, que en la mayoría de los casos lograban mantener las posiciones del sábado y llevarse a casa la medalla.

104 participantes en el descenso popular

Poco después de la salida competitiva se celebraba la salida del descenso popular desde Alzira, que ha reunido a 104 aficionados, incluyendo al alcalde de la localidad, Diego Gómez, para recorrer 5 kms hasta Algemesí, donde se han encontrado con los participantes competitivos. Un recorrido desenfadado que ha estado marcado por el buen ambiente y el precioso paisaje.

Carlos Moreno, campeón K1

La categoría masculina senior K1 ha vivido una competición muy ajustada, con podio completo para el club anfitrión de este domingo y victoria final para Carlos Moreno, con una ventaja de 28 segundos sobre el segundo clasificado. “Ha sido dura, especialmente la última etapa, pero muy chula. El equipo de Algemesí era una piña, y los jóvenes están muy fuertes, así que he estaba difícil pero hemos coneguido mantener la ventaja de la primera prueba”, aseguraba Moreno, quien también ha sido vencedor absoluto de la prueba en K1.

Cantero/ Climent y Sánchez/Qiu se cuelgan el oro en K2

En la clase masculina doble K2, los vencedores eran, Jonathan Cantarero y Marcos Climent, del Club de Piragüisme de Silla, gracias a la ventaja de más de 6 minutos obtenida en la primera prueba del Descens. “Al final en la primera nos pudimos distanciarnos y ser primeros en la general, aunque las dos siguientes han estado más reñidas”, aseguraban los palistas.

Sus compañeras de club, Andrea Sánchez y Huihui Qiu Li también eran las ganadoras en la categoría femenina senior K2, y Santiago Sánchez y Enrique Sendra, del mismo club, se colgaban la medalla de oro en la categoría senior C2 con una amplia ventaja sobre sus competidores.

Barbara Pardo reina en K1 femenino

En categoría femenina K1, la valenciana Bárbara Pardo, de la Penya Piragüista de Antella se hacía también con una cómoda victoria absoluta con tres primeros en las tres pruebas disputadas y 11 minutos de diferencia respecto a la siguiente clasificada. “El descenso ha sido un poco duro para mí porque estaba de vacaciones después del campeonato del mundo de pista. Son distancias largas que llevo cuatro años sin preparar y se me ha hecho un poco duro pero finalmente he podido aguantar las tres etapas. La de hoy ha sido la etapa más larga y más dura pero finalmente lo he conseguido”, aseguraba la palista de Antella.

El Scooter Club d’Algemesí también hacía podio completo en la categoría masculina juvenil K1, con victoria general para Marc Martinez, y se llevaba el oro en cadete K1 de la mano de Francisco Martínez.

Tortajada y Fernández vencen en K2 mixto

Contundente victoria también para el dúo formado por el presidente del Club de Piragüismo de Sueca, Vicente Tortajada Machí y Margarita Fernández-Ballesteros, que no en vano son campeones de España en categoría master. “Hoy ha sido una competición más rápida, los hombres salían más fuerte y nos costó enganchar. Después de las dos etapas de ayer, esta tercera se ha hecho un poco cuesta arriba, pero después hemos cogido ritmo de crucero y hemos alcanzado a los K1 hombres”, señalaba Tortajada.

En las diferentes categorías de veteranos, las medallas se han ido repartidas a diferentes puntos de la península. Así, el vencedor en Veteranos B era Jordi Giménez, de la Penya Piraguista de Antella, en Veteranos C el oro iba para José Ramón Redondo, del Scooter Club de Algemesí, y en Veteranos D la victoria era para Joaquín González del Club de Piragüismo de Sueca.

Finalmente, el oro de los Veteranos E, nacidos entre 1962 y 1966 era para Ángel Cano, de Blanca Club de Piraguismo y en la categoría más senior, la de veteranos G , nacidos entre 1952 y 1956 la victoria era para Joaquín Roig, del Scooter Club de Algemesí que se adueñaba también del podio completo en esta categoría.

Gracias al mayor número de victorias acumuladas, en la categoría de clubes el vencedor de este 59 Descens del Xúquer era el Club de Piraguisme de Silla, seguido del Scooter Club de Algemesí y la Penya Piraguista de Antella.

Nueva edición en 2022

Tras el éxito de esta primera edición de la recuperada cita, la organización apuesta por mantener el mismo formato competitivo y popular, trasladando las fechas a primavera, cuando el Xúquer cuenta con mayor caudal y con vistas a entrar en el calendario nacional de competiciones. “El año que viene esperamos triplicar el número de participantes”, aseguraba el presidente del Consorci de La Ribera, Òscar Navarro.

El Consorci de La Ribera organiza el Descens del Xúquer, junto con la Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana y los clubes Scooter Club de Algemesí, Club de Piragüismo Sueca, Peña Piragüista Antella y Ayuntamiento de Alzira.

La organización cuenta con la colaboración económica de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana, que ha reconocido el evento como Proyecto Singular 2021, y los ayuntamientos de Algemesí, Sueca, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Riola y Alzira.