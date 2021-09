Daniel Olmos, director de proyectos y valores de la Fundación Trinidad Alfonso comentó, en la mesa de debate de #SomEsport sobre el Deporte Base, las iniciativas promovidas desde esta entidad para fomentar la práctica deportiva en los niños y niñas de nuestra Comunidad y las medidas tomadas para que la pandemia no les afectara. “Nos preocupaba que se perdiera la masa de menores que hacían deporte. Por ello abordamos dos líneas de ayudas: para los clubes con menores de edad y “Activate Familia” para que no fuese el deporte de lo que se prescindiera por la pandemia, dotándoles de 150 euros para que ese niño o niña siguiera con esa actividad deportiva en su club, para no bajar licencias”.

“El lunes abrimos inscripciones del Día del Deporte, que se celebra el 6 abril en el Día Mundial de la Actividad Física, jornada deportiva en los colegios , con una temática concreta como es el deporte adaptado”, destacó Olmos, que añadió la importancia también de la iniciativa, compartida con el COE, por la que los deportistas del Proyecto FER visitaban los centros escolares para mostrar que se puede compaginar estudios y deportes”. Además a estos mismos deportistas FER se les subvenciona la matrícula en la universidad, al tiempo que Trinidad Alfonso premia a los deportistas que mejor compaginan deporte y estudios universitarios.

“Esport a l’Escola”, que promueve una hora extra de educación física en los centros educativos, es otra de las apuestas de la Fundación Trinidad Alfonso en su promoción del deporte desde la base: “Más de 115 centros participaron el año pasado. Utilizamos la hora de libre disposición de los centros para instaurar esta hora más de educación física. Vamos desbordados de peticiones, y estamos muy orgullosos. Ha sido complicado sacarlo adelante”.

Alrededor del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso surge el proyecto “Maratón al Cole” para toda Primaria: “Esperamos llegar a 11.000 u 11.500 niños, para inculcarles a los pequeños a hacer dieta saludable, hacer ejercicio, con juegos e iniciativas lúdicas y que vivan la experiencia del Maratón. No sabemos si saldrán maratonianos, pero esperamos que tengan simpatía por el deporte”.

Debate

Sobre el deporte y pandemia: “Valencia no se paró. Adaptamos el Dia de l’Esport para poder hacerlo en casa. Inventamos cosas para no parar. Nos adaptamos a las circunstancias. Celebramos el Maratón y el Triatlón a nivel de élite, que posicionó a Valencia como un ejemplo de organizar este tipo de eventos cuando estábamos peor”.

La importancia de los entrenadores en el deporte base: “Al final quien está más cerca delos niños son los entrenadores, deben tener formación buenas, con valores para que lo aporten al desarrollo del niño o niña”.