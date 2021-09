La tercera mesa de #SomEsport sobre el Deporte Base ha contado con la presencia de Luis Barona, director técnico y deportivo de la Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana que ha destacado que el “ajedrez está de moda”: “Cada vez tenemos más licencias, es un deporte fácil de organizar, tenemos la posibilidad de competir en igualdad de sexos, las chicas no tienen una categoría separada, y se puede competir desde los 6 a los 100 años. El ajedrez base está apoyado desde el parlamento europeo, para su introducción en los colegios. Además, las Escuelas Municipales son un tejido vertebrador del deporte importantísimo para las Federaciones”.

Es un deporte fácil de organizar, tenemos la posibilidad de competir en igualdad de sexos y se puede competir desde los 6 a los 100 años Luis Barona - Director técnico y deportivo de la Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana

“El ajedrez se va introduciendo en las escuelas, a través de las horas extraescolares, y con el Xecball (un juego deportivo que utiliza la actividad física, la motricidad, el deporte y el ajedrez para el desarrollo de los objetivos y contenidos de la educación física, así como la introducción del ajedrez en la escuela ), gana la actividad motriz frente a la mental. Es una manera de plantear el aprendizaje del ajedrez, jugando, fomentando la capacidad lúdica. El ajedrez se suma así a la apuesta de más uno como hora extra de actividad física”, manifestó Barona.

Xecball es una manera de plantear el aprendizaje del ajedrez, jugando, fomentando la capacidad lúdica

“El deporte es una oportunidad de formar en valores, nos ayuda a socializar, tenemos como meta formar personas y como segunda meta estar orgullosos de llegar arriba, al deporte profesional. El ajedrez base tiene oportunidad de inculcar valores apoyándonos en el ejemplo”.

Desde la Federación de Ajedrez, Barona resalta un nuevo proyecto: “Hay un programa bonito, impulsando la dama del ajedrez, para detención o promoción de jugadoras de ajedrez. Debemos fomentar la participación femenina porque nuestras licencias adultas son inferiores al boxeo o al rugby en mujeres. Las federaciones y los clubes tenemos una obligación moral de fomentar esta participación femenina y subsanar este déficit trabajando en ello. Otra ventaja del ajedrez es que esa falta de barreras hace que tengamos niños y niñas de 14 años con un nivel d e competición internacional muy alto”.

Sobre la divulgación en los colegios del origen valenciano del ajedrez, Barona comentó: “Se está trabajando en su divulgación, se ha presentado un cómic que explica este origen. En 1475 en la Comunitat Valenciana se cambiaron muchas cosas de ese juego árabe, aparece la Dama. Dicen que era para representar el poder de Isabel Católica. Se hace el primer tratado del ajedrez aquí, la globalización empieza con la imprenta y nuestra Comunidad era la que tenía las imprentas más florecientes. El ajedrez es un invento valenciano, se juega como se hizo aquí. Esto nos sirve para hacer historia, enseñar en el colegio el origen de la imprenta, de los Reyes Católicos...”

Debate

El deporte en pandemia: “El ajedrez es un deporte sin contacto, individual, que se puede practicar con mascarilla. Fuimos el primer deporte en poner en marcha los Jocs Esportius y otras competiciones, hemos tenido a favor internet para hacer labores formativas y de entrenamiento. Pocos deportes se pueden practicar a este nivel de esta manera, ha habido un boom de juego a través de las plataformas on line. Todos compartimos el eslogan de Comunitat de l’Esport: El deporte no se rinde. Nos lo hemos tomado en serio y hemos sido ejemplo nacional e internacional para que el deporte no parara”.

Todos compartimos el eslogan de Comunitat de l’Esport: El deporte no se rinde

Formación: “Es importante que los entrenadores tengan formación. En el programa de tecnificación tenemos jugadores que entrenan a los más pequeños y a los que exigimos que se formen como entrenadores. Todo lo que hagamos desde el punto de vista de la formación va a formar parte de la vida de los niños y es importante trabajarlo desde edad temprana”.