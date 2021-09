La concejala de Deportes y Envejecimiento Activo, Pilar Bernabé, ha participado en la tercera mesa de debate de SomEsport, organizada por Superdeporte con el patrocinio de la Generalitat Valenciana, Fundación Trinidad Alfonso y Comunitat de l’Esport. El Deporte Base ha sido el tema de encuentro en el Complejo Cultural y Deportivo La Petxina, en un recinto que Bernabé ha calificado como la “Casa del Deporte”. "Necesitamos tener un punto de referencia para los clubes y la Petxina es un magnífico espacio, muy emblemático".

En su primera intervención, la concejal de Deportes hizo referencia a la reunión informativa dirigida a clubes y federaciones de València para proporcionarles todos los detalles sobre la convocatoria de subvenciones de 2021: “Estas subvenciones surgieron para intentar paliar los efectos de la pandemia. En 2020 las pusimos en marcha y seguimos con ellas en 2021 para que los clubes de la ciudad no tengan que bajar la persiana, porque su principal labor es inocular los valores del deporte a nuestros niños y niñas, y eso va mucho más allá y comprende impregnar los valores que queremos para ellos”.

En total el importe dedicado por el Ayuntamiento de València a la convocatoria de ayudas y subvenciones a entidades deportivas sin ánimo de lucro asciende a 1.430.000 euros. Este importe se divide en dos grandes líneas: la de actividades y proyectos deportivos federados, que cuenta con una dotación económica de 1.230.000 euros, y la de eventos deportivos celebrados durante 2021, que tiene una disposición de 200.000 euros. “La idea es ayudar a los clubes a crecer y mantenerse en los momentos complicados y ayudarles en su apuesta por el deporte base”.

Escuelas Deportivas Municipales (EDM)

Las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) son otro de los proyectos emblemáticos de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, “es el proyecto más longevo de nuestra Fundación, que este año cumple 40 años, y uno de los que más orgullosos estamos. Trabajamos directamente con las Federaciones y clubes para ofrecer la máxima calidad en el deporte y de forma organizada. Somos complementarios, allá dónde no llegan las Escuelas, llegan los clubes y dónde estos no llegan, lo hacen las Escuelas”. “Es una apuesta por la actividad deportiva desde la base y que puede llegar a lo más alto, tal y como hemos visto con el Giner de los Ríos, que empezó como Escuela Municipal de hockey y ahora está en la Primera División. Es la cuadratura del círculo, impulsar desde las administraciones la actividad deportiva desde la base y que luego lleguen muy alto”, comentó Bernabé, que resaltó que antes de la pandemia había 6.000 inscritos en las Escuelas Municipales y 15.000 en los Juegos Deportivos Municipales. Mientras que en 2020, pese al COVID-19 se alcanzaron los 3.500 en las EDM . “Debemos mantener a nuestras Escuelas y Juegos Deportivos Municipales, porque supone un número elevado de niños y niñas que están en el paraguas de las Federaciones y de allí pueden llegar a los clubes”.

“Nuestro plan estratégico es muy ambicioso pero está muy comunicado. Escuelas, clubes y promoción de Valencia deben de ir unidas, el esfuerzo que hacemos gracias a socios como Fundación Trinidad Alfonso y la colaboración de las tres administraciones (Ayuntamiento, Diputación, Generalitat) hacen que Valencia tenga un crecimiento en eventos de primer nivel. Eso da referencias a los niños y niñas, si la actividad y los eventos deportivos forman parte de nuestro día a día en la ciudad, lo ven como algo suyo, normal y se suman al vivir en una ciudad que mira y mima al deporte, con unas instalaciones deportivas que deben de estar a ese nivel. Los valores del deporte van unidos al crecimiento de la sociedad”.

Debate

Ya en el debate, se destacó el papel de Valencia en la vuelta a la normalidad deportiva y durante los meses más duros de la pandemia: “Es muy importante la ejemplaridad y esta ciudad lo ha sido, como también cuando ha habido que dar un paso más. Fue la primera en poner en marcha las carreras populares y organizó eventos de primer nivel cuando estaba todo cerrado como la Fase Final Excepcional de la ACB. Eso significa que no queríamos quedarnos atrás y que estábamos preparados para abordar esta situación tan compleja con el mayor de los rigores y los datos nos han acompañado. Hemos hecho cosas. Nos llaman de mucho sitios para ir a contar el caso de Valencia, como siguió en marcha en todos los ámbitos del deporte. En Barcelona, Extremadura, en Madrid....como referente en esa responsabilidad en la práctica deportiva. También reflejado en las Escuelas Municipales, donde hemos seguido practicando deporte. Las expectativas son muy positivas para este próximo curso y con esa ejemplaridad vamos a llagar a unos niveles de normalidad muy pronto”.

“Valencia entrena en casa, tuvo mucho éxito, personas de todas las edades participaron en las actividades teledirigidas, con participación de deportistas y equipos de primer nivel que animaban a los valencianos y valencianas a hacer deporte”, añadió Bernabé.

Por último, sobre la integración e igualdad en el deporte, Pilar Bernabé comentó: “Ha de de ser uno de los principales valores por los que debemos apostar. En el Valencia Basket la voluntad ha sido poner al mismo nivel a chicas y chicos y la realidad se ha impuesto. Nadie entendería que un equipazo de las chicas no estuviera al nivel de los chicos. Debemos hacer políticas para alcanzar esa realidad. También es importante el trabajo de los colegios a tenor del deporte adaptado, se debe fomentar esa inclusión de integración no solo por sexo. Todos competimos y da igual de donde venga cada uno. Lo vemos en los grandes clubes, pero también en el deporte base”.

“Todas las acciones discriminatorias y si hay casos de racismo o xenofobia, deben de ser denunciadas a todos los niveles: clubes, medios… esas referencias son las que van a servir para erradicar estas acciones en el deporte. Desde la Fundación Deportiva Municipal lanzamos la APP Juego Limpio, que valora y premia la ejemplaridad de entrenadores, jugadores, público. Desde el deporte base debemos de inocular el fair play, pero el deporte de élite y los medios deben denunciar esos actos discriminatorios, de violencia en el deporte para poder erradicarlos”.

Borja Santamaría: "Si las Fallas se han hecho, sin mayor incidencia, porque no volver a la normalidad en otros ámbitos"

A la mesa de debate se unió también Borja Santamaría, gerente de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, que apuesta por la vuelta a la normalidad en el deporte: "Venimos de un tiempo donde estamos cerrados. La sociedad está muy contenida, debemos darles tranquilidad, si abrimos escuelas y aforos es porque es seguro. Debemos dar mensaje de tranquilidad, si abrimos es porque se puede porque es seguro. Cuando nos cerraron dijimos que si las Fallas fueron por el aire cómo no iba a ir todo por el aire. Ahora digo si las Fallas se han hecho, sin mayor incidencia, porque no volver a la normalidad en otros ámbitos".

Respecto al Juego Limpio y la no violencia, Santamaría resaltó: "Rematar lo de Pilar, tenemos una aplicación donde se evalúan entrenadores, árbitros, jugadores, comportamiento del público, donde se premia a los mejores. Deporte y violencia no cuajan, debemos rechazarlo desde los inicios no se debe utilizar el deporte como arma de violencia. En las Escuelas Deportivas hacemos hincapié de que estas actuaciones deben ser castigadas".