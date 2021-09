L’Alqueria del Basket y el Valencia Basket son un buen ejemplo de promoción del deporte desde la base. Víctor Luengo, director de relaciones institucionales y primeros equipos del club taronja intervino en la tercera mesa de debate de #SomEsport: “ L’Alqueria es una instalación consolidada como la mejor de Europa a nivel de base, con 13 pistas para desarrollo del baloncesto y ha sido contenedor para inculcar a los más pequeños los valores del deporte. En la iniciativa “Tu Cole en l’Alqueria” se les enseña la instalación, esos valores y el significado de nuestro lema Cultura del Esfuerzo: con esfuerzo se pueden conseguir todas las metas, ya sean grandes o pequeñas. Les enseñamos qué es el baloncesto, qué valores tiene y si de ahí sacamos jugadores que vengan a jugar a la Alquería, mejor”.

Víctor Luengo quiso destacar también el papel de los entrenadores y la importancia de formarlos: “Intentamos tener los mejores maestros para tener los mejores alumnos. Intentamos formarlos continuamente, también en aspectos psicológicos, porque quién te va a formar como persona es muy importante”.

El verse reflejados en los deportistas de élite o en aquellos que hasta hace poco estaban también en la cantera del Valencia Basket, es un ejemplo de superación y de ver que se puede llegar a lo más alto para los más pequeños. El Mur dels Somnis es un buen reflejo para ellos: “Es una iniciativa donde se pone el nombre de los jugadores y jugadoras formados en la cantera y que han llegado a jugar en los primeros equipos. Este año hemos añadido 8 nombres al Mur dels Somnis, entre ellos el de Alejandro Bellver, que está con nosotros desde los 8 años y ahora entrena con el primer equipo. Ellos mismos descubren su nombre y dan una charla de que con esfuerzo y perseverancia se puede llegar a ese Muro”.

La igualdad en el deporte ha sido otro de los temas tratados en esta mesa, para destacar el trabajo del Valencia Basket en este sentido, donde no hay diferencias de tratamiento en su equipo masculino y femenino de élite, y donde la cantera de chicas viene pegando fuerte: “Es un orgullo contar con una sección femenina, formada a partir de extinto Ros Casares, hemos crecido muy rápido, no hay diferencia de tratamiento entre masculino y femenino, para el club es un orgullo que de 625 deportistas, 290 sean niñas, ya casi la mitad. De las 8 pistas cubiertas que tenemos, la mitad está ocupada por niños y la otra mitad por niñas. Luchamos para que esto sea lo normal, sería lo que se debería hacer. El esfuerzo del club es muy grande, significa mucho trabajo llevar dos grandes secciones, pero los éxitos han llegado, la Euroliga ya llegará, no tenemos prisa”, señaló Luengo.

Debate

El deporte no paró durante la pandemia: “Fue un reto por parte de la ciudad y el Valencia Basket poder realizar un final de la ACB con la famosa burbuja, todo estaba muy medido en 21 días de deporte, ocio, transporte... Salió perfecto, y fuimos copiados por la NBA y en todo el mundo”.

“Nosotros tampoco paramos a los equipos, a través de la plataformas siguieron entrenando en casa, con su entrenador, preparador físico, para seguir en contacto con compañeros y técnicos. Todos equipos de la escuela y cantera siguieron haciendo ejercicios y entrenamientos a través de las plataformas, para que siguieran en contacto con el baloncesto”.

Formación personal: “Remarcaría que al final formamos personas no solo deportistas, los valores del deporte, enseñarles a ganar y a perder. Desde bien pequeños tienen que saber que la frustración es parte de la vida, y así crearemos una sociedad mejor, más amable e integradora. No mirar a los niños y niñas como futuros deportistas si no como futuras personas, si luego llegan a ser grandes deportistas bien. Tenemos niños de 4 a 18 años y tenemos un orientador, Paco Pardo, para dirigirlos hacia la educación general no solo la deportiva”.