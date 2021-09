El luchador de MMA valenciano Daniel Barez habla antes de enfrentarse el 5 de octubre al estadounidense Carlos Hernández en el 'Dana White Contender Series' para sellar su billete a la UFC. "Como un niño pequeño ir a Disney", así está viviendo Barez la oportunidad de entrar en la UFC. El valenciano valoró la llamada de Dana White, presidente de la compañía, el camino que ha realizado pasando por Combate Américas y sus proyectos de futuro. A sus 32 años, y con un récord profesional de 14 victorias y 4 derrotas, se encuentra ante la oportunidad de su vida en una de sus "mejores etapas" como luchador, lleva 6 victorias al hilo. Su único obstáculo, Carlos Hernández, al que asegura ganará "al cien por cien".

Barez advierte que tiene "todo firmado" con la UFC, a expensas de alzarse con la victoria y dar un buen espectáculo. El natural de Burjassot sería el cuarto español en activo en la compañía tras Juan Espino, Joel Álvarez e Ilia Topuria. Además, no solo no se pone techo, sino que lanza una advertencia: "Una vez esté dentro de la UFC quiero luchar con los mejores".

Para quien todavía no conozca a Dani Barez, ¿quién es Dani Barez?

Soy un luchador español de Valencia, de aquí de Burjassot. Tengo 32 años y comencé en las artes marciales sobre los 13 o 14 años, más o menos, en el mundo del kickboxing, que es la parte de 'striking' de las MMA, e hice la transición a los 18.

Para ese aficionado que se está acercando ahora a las MMA y no le ha visto pelear nunca ¿Cómo definiría su estilo dentro de la jaula?

Considero que tengo buen 'striking', eso significa que tengo buen golpeo en la lucha de pie, pero sobre todo me considero una persona muy explosiva.

Con el tema de la pandemia lleva inactivo desde 2019, ¿Cómo se siente, cómo lleva la preparación para la pelea?

Independientemente de la pandemia he estado bastante activo, no peleando pese a que es lo que me gustaría, pero nunca he dejado de entrenar la verdad. Volver con este reto para mí es brutal después de tanto tiempo y tantas horas invertidas. Para mi esto es como un niño pequeño ir a Disney, más o menos.

Iba a disputar el título de Combate Americas, tuvo problemas con el visado y al final no renovó con dicha compañía, ¿Qué fue lo que pasó?

Yo quería terminar el contrato, ellos me ofrecieron un año más con la condición de luchar por el título y dos defensas más, además del visado de deportista. Luego por ciertas circunstancias, tema pandemia y visados, no se pudo hacer. Mi mánager decidió romper el contrato y fue bastante duro para mí después de un año y pico sin pelear. Pero de repente, de no tener nada, a que me ofrezcan esta oportunidad… Me ha salido bien esperar, todo pasa por algo.

Y de repente, aparece la UFC y le ofrece participar en el Dana White Contender Series ¿cómo se gestó esa oportunidad?

Yo quería tramitar el visado por mi cuenta, porque aquí en España estaba todo muy parado, y obtener así más posibilidades de pelear en Estados Unidos. Ahí fue cuando me dijo mi manager que esperara, que me iban a llamar para el Dana White Contender Series, no tenía aún un contrato firmado, pero le habían confirmado que iba a luchar.

¿La pelea se la ofrecen ellos directamente con un rival seleccionado, le dejan algún tipo de capacidad para decidir?

El rival lo sabía desde el principio. Aunque no tuviese un contrato firmado, ya lo sabía todo con bastante antelación.

¿Qué sabe de su rival Carlos Hernández? ¿Qué cree que va a poder plantearle dentro del octágono?

Él viene como yo, de seis victorias seguidas, pero yo tengo más experiencia en el ámbito de las MMA. Tiene buena carrera amateur, fue campeón del mundo en 2014, también lleva practicando lucha desde pequeño. Tiene buen 'striking', buena movilidad, pero ha tenido una carrera un poco más guiada. Ha tenido mejores oportunidades que yo, ha tenido una carrera menos dura que la mía, pero está en el mismo punto que yo. ¿La parte positiva? que yo me he enfrentado a muchos rivales como él y es la primera vez que va a tener un rival como yo.

Por todos es sabido que junto Ultimate Fighter, el Contender Series es otra de las grandes vías para poder entrar a la UFC, ¿existe algún tipo de garantía de que si gana está dentro de la UFC?

Con el contrato de Contender ya firmas que si les gusta como luchas ya te hacen contrato directamente en UFC. Ya lo tengo firmado todo, el número de peleas en UFC y lo que cobre desde un principio, eso está estipulado.

¿Qué cree que les hace falta a las MMA en España para seguir creciendo?

Esto estaba muy parado en España, porque ya sabemos que en España el deporte principal es el fútbol, mueve mucho dinero y tenemos muy buenos futbolistas. Lo que ha ayudado bastante a las MMA, independientemente de los españoles que están despuntando ahora, ha sido el tema de McGregor. A la gente le puede gustar más o menos, pero es un deportista conocido por todo el mundo y eso ha hecho evolucionar este deporte, en España están abriendo muchas academias, hay más eventos, ya tenemos tres luchadores activos en UFC con una racha de victorias buenísima. Cada vez se está aficionando más la gente, lo está viendo más normal, lo está bien como un deporte, como lo que es. Era un poco desconocido en España el deporte de las Artes Marciales Mixtas.

Es doble campeón mundial y con todo el reconocimiento que tiene en las MMA ¿Cómo puede ser que Dani Barez no esté todavía en la UFC?

Yo cuando gané el Mundial de BAMMA era 2017, y en la UFC era Campeón del Mundo Demetrious Johnson, en una división que se ve que no vendía. Hasta 2019 la querían quitar, Johnson se fue a ONE Championship, luego Henry Cejudo fue campeón de mi categoría y subió de división. Hubo unos años que la iban a quitar, que seguía… ha sido duro, ese es mi peso, la gente me decía que subiera de peso o que me fuera a otros eventos para intentar entrar en la UFC. Yo he seguido en mi peso, he luchado por estar ahí y ha llegado la oportunidad, menos mal.

¿A qué peleador admira Dani Barez en las MMA?

Cuando empecé me guiaba siempre por José Aldo, y actualmente está peleando, aunque no esté en su mejor momento. Ha estado desde muy jovencito y para mí ha sido de los número uno sino el número uno. Era brutal ver peleas de José Aldo, la agresividad, el 'striking' que tenía y a toda la gente que ha ganado. Estuvo casi diez años sin perder hasta que lo noqueó McGregor.

¿Qué podemos esperar de Dani Barez cuando suba a la jaula el 5 de octubre?

Lo de siempre, voy a dar el cien por cien de mí mismo, estoy muy preparado psicológicamente y yo creo que estoy en una de mis mejores etapas como luchador actualmente, soy más maduro y creo que voy a hacer las cosas bien, tenemos una estrategia. No solo depende de mí, también del rival, pero estoy cien por cien seguro de que voy a dar el cien por cien y que voy a ganar.

Puestos a especular, dentro de la UFC: ¿Con quién sueña enfrentarse?

Cuando entre a la UFC, porque voy a entrar seguro cien por cien, lo que quiero es hacer muchas peleas lo más pronto posible y si puede ser con gente cuanto más ranqueada mejor. Si puedo hacer tres peleas y estar arriba para qué hacer cinco. Una vez esté dentro de la UFC quiero luchar con los mejores.

