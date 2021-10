Seis años como segundo de Carlos Viver con las Guerreras, 29 años de entrenador, nueve de ellos en la élite y campeón con el Atlético Guardés en 2017, al que sigue dirigiendo a pesar de su reciente nombramiento por la RFEBM como seleccionador. José Ignacio Prades no para. El de Petrer debuta como seleccionador de las Guerreras hoy ante Eslovaquia, a sus 46 años, y con un Mundial en casa a la vuelta de la esquina en el que quieren, ante todo, "disfrutar".

Entrevista

Sorprende verle como seleccionador y a la vez entrenador de un equipo de la Liga Guerreras Iberdrola. Poco tiempo libre debe tener...

Muy poquito, te puedes imaginar. Pero muy bien y tranquilo.

No es muy normal compaginar los dos cargos, ¿siente mayor presión por ello?

No, yo creo que al final te tienes que organizar bien, eso es lo más costoso. Hay que modificar un poco los hábitos porque se dobla el trabajo, pero es cuestión de organizarse y de repartirse funciones y tareas. Y tanto en el club como en la selección lo llevamos fenomenal y tengo mucha ayuda, me desahoga y me tranquiliza.

¿La transición es más fácil al haber estado seis años al lado de Carlos Viver?

El trabajo es muy similar, pero la carga es mayor, y el peso que soportas por la responsabilidad con la que afrontas las cosas. Pero ya lo hacíamos antes, que el cuerpo técnico trabajaba muy bien, y teníamos muy definidas las tareas, nos organizábamos muy bien, y eso va a seguir igual.

¿Puede haber quien no entienda esa doble faceta de entrenador de club y seleccionador y desate suspicacias?

No, yo creo que eso ya no cabe. El que piense eso es algo malintencionado, porque todos queremos dejar el balonmano español en el mejor lugar posible, es nuestra responsabilidad y en cada momento haremos lo mejor independientemente que sea de un club o de otro, y llevaremos siempre a las que mejor estén en ese momento. No creo que haya ningún problema. Luego es verdad que cada uno tendrá sus preferencias, o gustos de jugadoras que se adapten mejor al sistema que queramos implementar. Pero no habrá nada que reprochar.

¿No le da vértigo ver los éxitos de sus predecesores y de las Guerreras en los últimos años, como la plata del pasado Mundial y el bronce de los JJOO de Londres 2012? ¿Qué expectativas tiene?

La intención ahora mismo es disfrutar de esta oportunidad y del trabajo, y que las chicas disfruten en la pista. Si una persona disfruta haciendo lo que le gusta, rinde más. No es que antes no se disfrutara, no nos equivoquemos, pero es algo fundamental que disfrutemos de esto. Hay retos muy bonitos por delante y la única manera de obtener resultados es haciendo que la gente se involucre muchísimo en una experiencia como va a ser jugar un Mundial en España.

Empieza fuerte, esta semana el Europeo, y en diciembre ese Mundial en casa…

Empezamos los días 6 y 10 con la jornada 1 y 2 del clasificatorio del Europeo de 2022 contra Eslovaquia en Antequera y contra Portugal en Paredes. Es la única piedra de toque para intentar coger buenas sensaciones antes del Mundial, y además son partidos importantes para la clasificación del Europeo. Después de estos dos encuentros lo siguiente será preparar el Mundial de casa.

En su primera lista hay cinco novedades en un bloque ya habitual con tres valencianas como Silvia Navarro, Lara González y su pupila en el Atlético Guardés Paula Arcos.

Son tres jugadoras importantes dentro de la selección. Silvia es la más contrastada desde hace mucho tiempo. Lara es un pilar fundamental que está recobrando en los últimos años el aspecto ofensivo que no tenía tanto protagonismo en sus clubes. Y Paula Arcos ha irrumpido y ya es asidua, aunque sea muy joven. Está trabajando muy bien, en los JJOO se acopló muy bien al trabajo e hizo buenos partidos, con una versatilidad y verticalidad tremenda y que aporta en labores defensivas. Muy completa y muy joven, y es bueno que esté en la lista.

Silvia Navarro, 42 años, ¿hasta cuándo piensa seguir?

Esperamos que muchos años más, y que nos siga echando ese cable durante mucho tiempo, porque nos hace falta. Al final hay momentos que se echa en falta esa veteranía, y otros momentos más de locura y frescura de las más jóvenes. Es buscar ese equilibrio que nos tiene que dar la fórmula para afrontar de la mejor manera posible los partidos y competiciones.

¿Zoqbi llegará al Mundial?

Darly se lesionó antes de los JJOO, y al Mundial llegaría muy justita. Es algo que hay que valorar con el cuerpo médico y ver su evolución. Fue una pena que no pudiéramos contar con ella en Tokyo, porque hubiera habido un poco más de rivalidad sana en la portería. Vamos a ver. Quizá pueda llegar un pelín tarde.

Empezar como seleccionador, con un Mundial en casa, y tras perder hace dos años la final con Holanda… ¿Cómo lleva la responsabilidad y la presión?

Desde el primer momento la responsabilidad va intrínseca al puesto. Lo más importante es intentar darle la vuelta a todo un poco, a la cabeza, y va a ser fundamental que veamos que el hecho de jugar un Mundial en casa no sirve para presionarnos sin todo lo contrario, que en la grada va a estar nuestra gente, que el público se va a volcar en esa primera fase en Torrevieja. Lejos de presionarnos, tiene que aliviarnos saber que vamos a estar muy muy arropados y que tenemos un buena oportunidad para intentar volver a un resultado tan bueno como el de 2019.

¿Quizá el ejemplo pueden ser los Hispanos, que en su Mundial de 2013 acabaron campeones en casa?

La realidad entre chicos y chicas, entre Hispanos y Guerreras en la competición es bastante distinta y por todo lo que rodea sobre todo a los chicos. Tenemos que centrarnos muy bien en lo que hemos trabajado estos últimos años. Hemos sido capaces de aumentar el número de chicas que puedan estar en la órbita de la selección, para que en este futuro a medio largo plazo nos podamos nutrir de ellas. Y el objetivo primordial es disfrutar de nuestro Mundial y si disfrutamos seguramente las cosas nos saldrán mucho mejor que si no. Y que jugar en casa sea un motivo de alegría y desahogo, pero no de presión.

En el sorteo del Mundial pudieron elegir grupo como anfitriones, junto a Austria. A ellas se ha unido China, y falta por definir un rival sudamericano. ¿Asequible…?

No vamos a negar que no es un grupo excesivamente complejo, pero no debemos caer en el error de catalogarlo como algo sencillo, porque no lo va a ser. Es cierto que no hay nombres por así decirlo o selecciones que están siempre en los puestos de podio, pero sí que es verdad que el segundo sudamericano no lo pondrá nada sencillo. Son selecciones con mucha experiencia y eventos. Austria no deja de ser Europea, con la complejidad que ello conlleva, con jugadoras que juegan en Ligas muy potentes. Hemos jugado un par de veces últimamente y han sido partidos ajustadísimos. En un Mundial hay muy poquito asequible, aunque la complejidad de un Europeo es mucho mayor. En este nuevo formato de Mundial con tantos equipos va a ser tan importante empezar bien como sumar todos los puntos posibles para arrastrarlo a la main round. No ha sido un sorteo con muchas dificultades pero tampoco va a ser un paseo. Habrá que trabajar. Si no juegas al máximo nivel cualquier equipo te puede hacer daño.

A nivel de club, se sienten el tercer aspirante tras Bera Bera y Rocasa.

Sinceramente no consideramos ser el tercero en discordia. Ni por presupuesto estamos en ese escalón, y cada vez la Liga se está viendo que está más igualada que nunca. Ha crecido en emoción, en igualdad. Málaga es un firme candidato, Elche está diseñado para estar en la zona alta como ha demostrado, Granollers, Gijón, Rocasa y Bera Bera por supuesto, y creo que Aula Valladolid… Se ha igualado muchísimo, y como no hagas un partido serio y estés al mejor nivel… Hemos ganado mucho en emoción e igualdad. Hay dos favoritos, y luego el Málaga, el Elche, y nosotros también podemos esta ahí, aunque no seamos favoritos al título.

¿Como valenciano, no añora la época dorada del Elda, el Osito L’Eliana, Mislata…? ¿Se volverá a ver algo así otra vez en el balonmano de la Comunitat Valenciana?

Quizá sea difícil pensarlo porque fue una etapa muy prolífica de resultados y buenos equipos. Y antes de la crisis había mucho dinero, y eso lógicamente repercute en la confección de las plantillas, en nutrir de jugadoras importantes como las que había en su momento. Hemos perdido esa capacidad de atracción de jugadoras importantes, aunque la Liga va dando pasos firmes. Hace falta el último tramo, quizá el más difícil, que es el de elevar los salarios. Se han creado estructuras, y la Comunitat Valenciana vuelve a ser referente. Nunca ha dejado de serlo. Ha perdido la visibilidad de equipos de alta competición pero en la base es una Comunidad en la que mucha gente se mira y donde nacen muchas jugadoras, y ojalá esperemos que en un futuro no muy lejano puedan haber más equipos de División de Honor valencianos.

Ahora solo están Morvedre, salvado in extremis la pasada temporada, y Elche.

Están ellos, pero en División de Honor plata hay equipos como Mislata, Elda y Castellón que llevan años en los puestos de arriba. El Levante Marni, Almassora, Benidorm, antes Agustinos. Hay buenas bases y ojalá. Hay mucho mimbre y hace falta un poquito de fortuna con resultados y fases de ascenso, que no es sencillo tampoco subir, pero hay trabajo detrás y hace falta un poco de tiempo e inversión para que esas jugadoras lleguen a División de Honor y mantenerse.

¿Pudo vivir parte de ese pasado esplendoroso?

Estuve en el Elche, en el Monóvar y el Elda, y la verdad es que pude vivir en Elda una buena época. Ya había hecho un poco de estragos la crisis, pero son clubes con mucha solera. Es superimportante que esos clubes vuelvan a estar presentes en el panorama nacional.

¿Cómo lleva estar tan lejos de casa, a casi mil kilómetros, en Pontevedra, Galicia?

Aquí nos sentimos muy bien, supercontentos de cómo nos han acogido, y la família está bien, que es lo importante. Sí que estamos lejos, pero estamos acogidos y muy cómodos, se vive muy tranquilo y se dan buenas circunstancias para trabajar. Es muy importante.

¿Qué tiene Petrer para que hayan nacido no solo usted, sino también los gemelos Gedeón e Isaías Guardiola, el primero una referencia en los Hispanos, y también Paula Arcos?

Petrer es como todos esos sitios mágicos que tienen algo que no se sabe lo que es, pero que es palpable. Es un pueblo que vive mucho el deporte y sobre todo el balonmano, es un deporte que la gente se identifica con él. Seguro que saldrán más como ellos.