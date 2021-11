En los Juegos Paralímpicos de Tokio conquistó la medalla de plata; en el Europeo que se celebró en septiembre en València se alzaba con el bronce, ahora, este viernes, 5 de noviembre, en Abu Dhabi, escenario del Mundial, Héctor Catalá quiere un oro con el que completar la ‘colección’ y cerrar por todo lo alto un gran año 2021.

La temporada ha sido larga y dura para Héctor Catalá que reconoce que está lejos de su mejor nivel«sabíamos que después de los Juegos iba a ser duro volver a recuperar el mejor nivel y así ha sido. Soy consciente de que llego a este Campeonato del Mundo lejos de mi mejor forma. Ese momento de plenitud lo alcancé en Tokio».

Aunque no está al cien por cien, Héctor sí afronta el Mundial con mejores sensaciones del Europeo de València en el que no pudo lograr su objetivo (el oro) y se tuvo que conformar con el bronce: «Es cierto que me encuentro bastante mejor que hace un mes en el Europeo. Es decir, la cabeza me pide una tregua, pero el cuerpo todavía es capaz de hacer un esfuerzo más». En este sentido agradeció el apoyo de su entrenador: «Quiero reconocer y agradecer el trabajo de mi entrenador, de Jordi Jordà que está haciendo un gran trabajo conmigo», destaca el triatleta de Serra que en el Mundial seguirá sin poder contar con su guía habitual, Gustavo Rodríguez y volverá a competir con Ángel Salamanca como compañero:«Ángel es parte del equipo y confío plenamente en él». Héctor y Ángel ya participaron juntos en el Europeo y también en el Campeonato de España en el que se colgaron el oro.

Hace dos años en el Mundial de Lausana Héctor Catalá se consagraba en la elite al proclamarse campeón del Mundo. Ahora, su meta es defender la corona:«Yo siempre soy ambicioso y no quiero que haya un único oro mundialista en mi palmarés. Aspiro a más títulos. Por supuesto, deseo retener la corona universal».

Tras el Mundial Héctor se tomará un par de semanas de descanso, pero poco más ya que ya piensa en sus próximos objetivos: «yo ya tengo la mente en la próxima temporada y por supuesto, en los Juegos de París 2024». Aunque ya está más que consagrado entre los mejores, el triatleta del Proyecto FER afirma que aún tiene margen de mejora: «sé que hay cosas que tengo que mejorar en las tres disciplinas para seguir entre los mejores. Al valenciano no le gusta vivir de ‘rentas’, y siempre piensa en el próximo reto: «Los Juegos de Tokio ya son historia y hay que pensar en el futuro. No me gusta recrearme en los éxitos, ni siquiera tengo las medallas en casa, están en una bolsa en casa de mis padres. Aposté por el triatlón y fue una decisión acertada».