Que cada vez haya Más mujeres en Meta es el propósito que persigue Teika con una campaña que potencia la participación femenina en pruebas como el maratón. Y aquí estoy yo, un año más, orgullosa de sumar mi granito de arena para incrementar poco a poco el porcentaje de participación femenina, que en el Maratón de Valencia 2019 alcanzó el 20%.

Me presento: soy Pilar López, redactora de Superdeporte y una runner y maratoniana más. Este año voy a correr ¡por fin! mi décimo maratón. Una cifra redonda, que hace unos años, ni soñaba alcanzar. A través de esta sección, compartiré con vosotros (y sobre todo con vosotras) mis sensaciones, mi preparación en esta cuenta atrás.

‘Ganas de Maratón’. Ese es el lema de esta edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. Sólo falta un mes para el 5 de diciembre. A medida que pasan las semanas, los días... crecen las ganas de maratón y también los nervios, las dudas, la ilusión...

Para mí, como para muchas y muchos, éste será un maratón especial. Tras un 2020 sin maratón popular, tenemos más 'ganas de maratón' que nunca, pero en mi caso, además, con mayor motivo. Hace dos años, en 2019 preparé concienzudamente y con toda la ilusión el Maratón de València pero se cruzó en mi camino un tumor, un bulto que de repente me creció en el cuello. Pese a ello, seguí con mi preparación, me convocaron al quirófano en octubre pero incluso llegué a aplazar mi operación, pedí (casi rogué) que fuese a partir del 2 de diciembre (el maratón era el día 1). Logré 'salvar' y correr el Medio Maratón de València (cita a la que no he faltado en sus doce últimas ediciones) pero el mismo día que hice el último largo y ya con la dulce sensación del trabajo hecho, recibí la nocicia de que debía operarme, no podía esperar. Así que dos semanas antes del Maratón, me quitaban un pequeño carcinoma en la tiroides y me tenía que conformar con ver el maratón como una aficionada más... y con muchos kilómetros y horas de entrenamiento baldío, en las piernas. Aún en plena recuperación, fui a la Feria del Corredor y en el muro de los deseos dejé mi mensaje: "el año que viene volveré". ¡Qué ilusa! no podía imaginar que una maldita pandemia iba a posponer un año más mi reaparición. Pero eso ya es historia, el tiempo pasa deprisa y aquí estoy, a un mes de enfrentarme de nuevo a los 42,195 km.

Pero no hay meta sin esfuerzo y esta semana es de las 'duras'. Estamos en periodo de 'carga', de acumular kilómetros, de castigar al cuerpo para que se costumbre al esfuerzo. Tras la jornada de descanso del viernes, este fin de semana se presenta intenso: series largas el sábado para ir memorizando el ritmo de maratón y un largo de 3 horas el domingo. Y todo eso compaginado con compromisos familiares, con trabajo...en fin ¡ya os iré contando!.