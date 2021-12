Ayumi Leiva, prometedora judoca de 19 años que se entrena en València tras pedir asilo político en Madrid en agosto, envió una carta al presidente de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados (RFEJYDA). En ella, Ayumi le pide que le permita competir en el Campeonato de España que arranca este lunes 6 de diciembre, además de contar las peripecias que ha tenido que vivir desde que tomó la decisión de abandonar su país. La respuesta de Juan Carlos Barcos ha sido negativa.

Esta es la carta íntegra de la judoca cubana:

"Ayumi.

Señor presidente de la RFEJYDA, Don Juan Carlos Barcos:

Soy Ayumi Leiva, tengo 19 años (júnior este año y el próximo), pertenecía al equipo nacional júnior de Cuba.

Me dirijo a usted para pedirle que me permitan participar en el campeonato de España Absoluto de Judo del 6 de diciembre. LA FVJ me selecciono para participar en la fase de sector (CCVV, Cataluña, Murcia y Baleares) y quedé primera. Soy residente legalmente en España, desde el 8 de agosto de 2021 por asilo político.

El pasado día 7 de agosto viajaba con el equipo nacional cubano para competir en el clasificatorio panamericano Júnior de Cali. Nuestro vuelo no pudo ir directo a Cali porque en Cuba no había vuelo directo a Colombia, por lo que hicimos escala en Madrid. En el área internacional, aprovechando un descuido, fui junto con otra deportista a la policía para pedir asilo.

Al dar este paso, sabía que renunciaba a asistir al campeonato Panamericano y al mundial júnior 2021, pero esta renuncia no era nada comparado con saber que no podría regresar a Cuba, que no vería a familia y mis amigos, y claro, tenía mucho miedo; soy joven y entraba en un mundo que desconocía, que no sabía que iba a pasar, me fui a la policía sin equipaje, me preguntaba como viviría, hasta ahora solo había hecho judo, ¿podría hacer judo?, aun así, decidí hacerlo.

La policía me atendió muy bien, no parecían policías, fuimos a un centro de acogida en Madrid, allí estuve muy bien. Me explicaron que tenía que estar seis meses en un plan.

Sabía que había un centro muy bueno de Judo en València, pedí ir a València para ver si podía entrenar, desde València me enviaron el billete de AVE. Vaya experiencia, volví por la noche a Madrid ilusionada porque me dejaron entrenar allí. Enseguida pedí en el centro de acogida si podía ir a València, la Cruz Roja me dio la posibilidad de ir a un piso de acogida en València. Fui y empecé a volver a entrenar por la mañana y por la tarde, como en Cuba, podía hacerlo con medallistas mundiales absolutas de mi peso y siguiente, con un equipo femenino espectacular, me sacaron la licencia y competí en sus torneos locales en septiembre y octubre, hice el clasificatorio para ir al sector y me seleccionaron; en el campeonato de Barcelona quedé primera en el sector sénior en noviembre.

Mis entrenadores me dijeron que podía competir si era residente legal, al tener asilo tengo documentación, NIE, tarjeta roja. También me dijeron que tenía que tener tres licencias porque para entrar en un campeonato de España tienes que tener unos conocimientos de judo y necesitas por lo menos tres años. Yo soy cinta negra, tengo 11 años haciendo judo. Tengo unos documentos de Cuba que demuestran que llevo años haciendo judo. Me dijeron que, desde la FVJ, habían pedido por correo electrónico que la RFEJYDA hiciera una excepción por mi situación y por la posibilidad de competir por España sÉnior en cuanto me nacionalicen. Y en Júnior puedo competir ya porque la FIJ lo permite si eres residente legal.

Mi deseo e intención es nacionalizarme en España en cuanto me dejen las autoridades españolas y así poder competir por España y devolver un poco de lo mucho que me está dando España. Agradecerles todo lo que hacen por mí y darles esa medalla olímpica que tanto anhelan o por lo menos intentarlo.

Participar en el campeonato de España absoluto de diciembre de 2021 para el que he conseguido la clasificación es el medio de demostrar mi capacidad, también al ser júnior el año 2022 podré optar a conseguir unos resultados que me harán que tenga alguna ayuda para poder vivir porque a partir de marzo, dejare de recibir la ayuda de la Cruz Roja.

Para mí, cualquier ayuda que reciba es muy importante, solamente con lo que ahorro con las dietas de un día cuando vamos de viaje a un campeonato puedo vivir yo y enviar a mi madre dinero para que puedan comer bien durante dos semanas; es doloroso para mí decirlo, pero es así, no quiero molestarle más, únicamente que considere que al igual que España me permitió quedarme sin visa entrando irregularmente, por favor haga una excepción para las tres licencias y le aseguro que tengo conocimientos de judo de muchos más que tres años de práctica.

Agradezco su atención.

Atentamente.

Ayumi Leiva".