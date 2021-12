Enorme séptimo puesto de Felipe Orts este jueves en Loenhout, frente a los grandes nombres de la disciplina, que pone la guinda de oro a la temporada 2021 con la vista puesta en el intenso arranque de 2022 la próxima semana.

Una carrera sobresaliente de Felipe Orts, avanzando puestos desde la línea de salida y marchándose del grupo que peleaba el séptimo puesto en las últimas vueltas, le ha permitido sumar una gran actuación en la última carrera del año. Loenhout ha sido escenario de una batalla contra el circuito, lento y pesado, donde Orts ha sabido gestionar las fuerzas y superar a muchos de sus grandes rivales.

Tras cruzar la línea de meta, el alicantino valoraba el desarrollo de la prueba: "He hecho una buena salida, me he encontrado realmente bien con el paso de las vueltas, tratando de ser regular, sin cometer fallos. Poco a poco he ido superando rivales, al final me he quedado en un grupo peleando por el séptimo y he podido ganarles. Estoy contentísimo por la séptima plaza, es una carrera en la que estaban todos los grandes ciclistas en la salida. Tenemos que estar satisfechas y esta gira navideña, solo con el resultado de hoy, ya cobra sentido", aseguraba.

Felipe Orts disputó además el pasado lunes la carrera de Zolder, donde salió con mucha determinación y rodó en puestos del top-15 durante la primera vuelta. Sin embargo, acusó ese esfuerzo inicial y perdió posiciones aunque pudo terminar con el buen sabor de boca de progresar en la parte final para ser 18º en meta. "Tras del tirón inicial he sufrido un poco, pero después he vuelto a coger mi ritmo y he empezado a remontar. No tuve unas sensaciones "súper" como la semana pasada, pero me pude marchar satisfecho", explicaba.

Próximas pruebas

Con el obligado parón de fin de año, y si la situación pandémica lo permite, Felipe Orts disputará el mismo día de Año Nuevo la carrera de Baal, junto a las pruebas de Hulst el día 2 en Países Bajos y Gullegem el día 4 de nuevo en Bélgica, antes de regresar a nuestro país con la vista puesta en el Campeonato de España de Xátiva del día 9 de enero.