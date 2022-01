El equipo de la División de Honor del rugby español, Gernika Rugby Taldea, de Gernika (Bizkaia) ha despedido a un jugador internacional de su plantilla después de que se haya interpuesto contra él una denuncia por presunta agresión física a su pareja.

Según ha informado este viernes el propio club en un mensaje en sus redes sociales, la supuesta agresión machista se produjo en la noche del pasado 31 de diciembre.

El Gernika Rugby Taldea ha explicado en su comunicación en las redes que el jugador fue despedido "inmediatamente", el día de Año Nuevo, 1 de enero, tras tener conocimiento de los hechos.

El club ha asegurado que "los valores de rectitud, honestidad e integridad que caracteriza al rugby son también los valores del Gernika Rugby Taldea y, en coherencia con ellos, reafirmamos nuestro compromiso contra la violencia machista".

El presidente del equipo, Iñaki Uribe, ha precisado que el jugador supuestamente implicado en dicha agresión procede de una de las islas que conforman Oceanía en el Pacífico Sur y es uno de los jugadores internacionales que forma parte de la plantilla del club foral.

Uribe ha explicado en Radio Euskadi que la Ertzaintza les informó de que la supuesta agresión se había producido de madrugada y les pidió su colaboración para acceder a la vivienda y les comunicó que había detenido al jugador por la mañana y contra el que adoptó "las medidas que debía de tomar".

El departamento vasco de Seguridad, por su parte, se ha negado a facilitar información sobre la existencia de dicha denuncia y a confirmar o desmentir que se haya producido o que la Ertzaintza haya investigado algún delito de violencia machista en Gernika, al alegar que el propio club del implicado ya lo ha hecho en un comunicado.

El presidente del club de rugby vizcaíno, por su parte, ha señalado que tras tener conocimiento de lo ocurrido por la información que les trasladó la Ertzaintza, "reunimos a la junta directiva del club y decidimos expulsarle en aplicación del reglamento interno que tenemos con los jugadores".

"Nosotros tenemos unos valores y no podemos admitir ningún acto de este tipo entre nuestros jugadores", ha argumentado Uribe para explicar el despido fulminante del jugador.

"No vamos a prejuzgar si (la agresión) es realidad o no es realidad o lo que sea; eso seguirá sus cauces oportunos, pero nosotros ya cortamos de raíz con él porque esto no se puede tolerar", ha subrayado, tras mostrar su apoyo y respaldo a la mujer agredida.

El club ha manifestado por último su respaldo y apoyo a la concentración que se va a llevar a cabo esta tarde en Gernika para protestar por esta supuesta agresión machista, aunque el equipo no participará en la misma por encontrarse en Sevilla para disputar un partido.