Eva Gadea ha batido nuevamente en València, en el Palau Luis Puig, el récord del mundo de triple salto en categoría master W50, con una marca de 11,14 metros. La atleta valenciana del CA Silla mejoró su propia plusmarca en 19 centímetros durante el Campeonato Autonómico de clubes.

Gadea, que fue sexta en un concurso con atletas mucho más jóvenes -la ganadora, María González, tiene veinte años más- logró 11,14 en el primer intento y luego, en el tercero, volvió a superar los once metros (11,11) por segunda vez.

El siguiente gran objetivo de Eva Gadea, será el Campeonato de España Master que se celebrará en Valencia, en el Luis Puig, dentro de dos semanas, del 4 al 6 de febrero. Ese fin de semana pretende proclamarse campeona en triple salto, longitud y 60 m vallas, las tres pruebas en las que también participará después, del 21 al 27 de febrero, en el Europeo de Portugal.

“La verdad es que se estaba resistiendo, pero al fin ha llegado un nuevo récord del mundo. El 4 de enero me hice una microrrotura en el isquio, pero me he recuperado muy bien y el segundo salto, que fue nulo por muy poco, era mucho más largo, así que espero volver a batirlo en lo que queda de temporada en pista cubierta”, comenta Gadea, que en este tramo ha experimentado una mejoría, asegura, en la técnica de salto y en la carrera.

Quique Llopis, sexto del mundo

Quique Llopis (Gandia-Alpesa) tuvo un estreno de temporada brillante en el Campeonato Autonómico de clubes. El atleta de Bellreguard logró correr los 60 metros vallas en 6.75, que es su mejor marca personal, mínima para el Mundial de Belgrado -del 18 al 20 de marzo-, e iguala a Asier Martínez al frente del ranking español del año y se coloca sexto del mundo.

El pupilo de Toni Puig demuestra que llega a esta temporada ‘indoor’ en una gran momento de forma y será de una de las grandes atracciones del Gran Premio Ciudad de Valencia que se celebrará en el Luis Puig el próximo 2 de febrero.

Por su parte, Alejandra Saborit (Playas de Castellón) saltó 4,05 en el Luis Puig, que es la sexta mejor marca española sub20 de todos los tiempos y mínima para el Mundial de la categoría que se celebrará en Cali (Colombia).