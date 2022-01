El 8 de septiembre de 2021 la valenciana Eva Gadea cumplía 50 años y poco después, el 6 de noviembre (después de haber batido también todos los registros en Master 45), establecía un nuevo récord del mundo de +50 años en triple salto con 10,95. Un récord que ella misma volvía a pulverizar rebajándolo en 19 centímetros el pasado sábado en el Luis Puig en el transcurso del Campeonato Autonómico de Clubes con un salto de 11,14 convirtiéndose en la primera mujer de la historia que, con más de 50 años, supera la barrera de los 11 metros: "Lo logré en el primer salto y eso me dio mucha tranquilidad, ya había logrado mi objetivo. Sabía que podía hacerlo pero pueden pasar muchas cosas, te tiene que salir todo bien". En esa misma tarde volvió a superar los 11 metros (11,11) e incluso podría haber llegado más lejos: "Hice un salto muy largo pero por unos milímetros fue nulo, por lo que estoy convencida de que aún puedo superar bastante mi récord".

La oportunidad de lograrlo la tendrá pronto, en su próximo objetivo: "Del 21 al 25 de febrero participaré en Portugal en el Campeonato de Europa Máster". Lo hará en tres pruebas: triple, longitud y vallas y lo tiene claro: va a por el triplete: "Voy a luchar por volver con tres oros. En estos momentos llego como la primera del ránking en longitud y triple y la segunda en vallas", destaca la atleta valenciana que antes (del 4 al 6 de febrero) afrontará otra gran cita, y además, en casa, en el Luis Puig de València: El Campeonato de España de Veteranos.

"En Portugal voy a luchar por volver con tres oros. En estos momentos llego como la primera del ránking en longitud y triple y la segunda en vallas", Eva Gadea - atleta

Gadea compagina el atletismo en dos clubes: la Unió Esportiva Catarroja y el CA Silla: "Con el Silla compito en categoría absoluta que es algo que me motiva también mucho. Compito con chicas que podrían ser mis hijas. Mientras, la Unió Esportiva Catarroja formó el primer equipo de veteranos y son los ‘culpables’ de que me volviese a enganchar al atletismo".

Y es que, a sus 50 años, Eva está viviendo una segunda etapa en su carrera atlética: "practiqué atletismo durante 18 años, desde los 8 hasta los 26 años, luego lo dejé totalmente otros 18 años y hace 8 retomé el atletismo". Con 26 años dejó las pistas "siendo subcampeona de España de triple salto", una modalidad de la que Eva, recuerda con orgullo, fue una de las "pioneras en España". Ahora en categoría de veteranos también está rompiendo moldes: "Estoy orgullosa porque estoy haciendo historia. Estoy en una nube, disfrutando mucho de nuevo del atletismo".

"Practiqué atletismo durante 18 años, desde los 8 hasta los 26 años, luego lo dejé totalmente otros 18 años y hace 8 lo retomé" Eva Gadea - Atletismo

Eva Gadea volvió a competir animada por la Unió Esportiva Catarroja: "Prácticamente me perseguían pidiéndome que entrase a formar parte del equipo de veteranos que habían formado. Al principio les decía que no, que no tenía tiempo, que hacía mucho que lo había dejado... pero al final me convencieron", destaca la atleta valenciana que a los 26 años vio lógico dejar el atletismo: "No me arrepiento, lo dejé para formar una familia. En esa época, no te planteabas seguir compitiendo con 40 ó 50 años como ahora". Eva, licenciada en Educación Física, durante muchos años compaginó su trabajo de profesora de educación física en el colegio Jesús y María de València con su papel de madre. Pasados los años ‘más duros’ de la crianza, Eva recuperó la ilusión por entrenar y competir: "Nunca es tarde para retomar el deporte". Al principio le costó adaptarse de nuevo a una modalidad tan técnica y exigente como el salto: "el cuerpo lo acusaba mucho, me lesionaba continuamente. Luego, poco a poco, mis músculos volvieron a acostumbrarse al esfuerzo. Mi ventaja es que tengo una musculatura y una espalda fuertes y que pese a estar alejada del deporte, no había cogido peso".

Desde que comenzó a competir en veteranos, Eva Gadea no ha dejado de superarse: "Cuando volví me di cuenta que en competiciones provinciales y autonómicas quedaba bien, que estaba en mejor forma de lo que pensaba y eso me animó. En mi segundo año ya quedé séptima del mundo y eso que estaba lesionada. En el 2016 , 2018 y 2019, acabé tercera en el Europeo; en el 2019 fui subcampeona en longitud y triple y en 2021, antes de pasar a Máster 50, batí todos los récords de España en Máster 45".

Sus tres hijos han heredado su pasión por el atletismo: "se ve que lo llevan en los genes, ellos también practican atletismo. Una de las cosas más positivas del atletismo es que te ayuda a organizarte mejor, a aprovechar más el tiempo, es algo que recuerdo de forma muy positiva de mi época de joven y ahora también lo veo en mis hijos. Me gusta que me vean como un ejemplo".