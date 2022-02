La lluvia acompañó a las selecciones españolas absolutas en su segunda jornada de la FIH Pro League de València. Los 'Redsticks' han caído por la mínima (2-3) ante Inglaterra con un gol en el último segundo tras un disputado duelo en el que mejoraron la imagen de la goleada sufrida el día anterior (1-6). Mientras que la Selección femenina logró establecer el 2-2 en el marcador del campo azul de Beteró para terminar en ‘shoot outs’, en los que conseguía la victoria Países Bajos.

Tras la derrota en la primera jornada, la Selección masculina ofreció un gran juego ofensivo que la afición celebraba en las gradas. Ya en el segundo cuarto, España dio el do de pecho, y la selección inglesa no logró hacer el primer tanto hasta el minuto 23 con un gol de Nicholas Bandurak. Pero Los españoles no se dejaban amilanar y contraatacaban con dureza, consiguiendo una nueva oportunidad de penalti córner que tampoco introdujeron en la red inglesa. Sin embargo, Antonio Sanz igualaba el marcador con un gol en el minuto 26, estableciendo el empate 1-1.

Tras la media parte, en el minuto 35, Inglaterra conseguía ventaja sobre los españoles con un gol de Duncan Scott. El tercer cuarto finalizó 1-2 para los ingleses. En el último, España continuó buscando el empate, que lograba Xavier Gispert en el minuto 51. Una vez igualados, los ‘Redsticks’ pudieron adelantarse, pero volvieron a desaprovechar un penalti córner. En el último segundo, Inglaterra sí conseguía un penalti córner a favor que David Goodfield metió en la red española, otorgando la victoria por la mínima a los suyos (2-3).

Ficha técnica:

España: Rafi; Alonso, Gispert, Iglesias, Basterra, Miralles, Bonastre, Cunill, Menini, Cunill y Rodríguez. También jugaron Sánchez, Reyne, Sanz, Vilallonga, Recasens y Piera.

Inglaterra: Payne; Park, Ames, Wallace, Albery, Roper, Bandurak, Oates, Scott, Sorsby y Scott. También jugaron Goodfield, Condon, Smith y Taylor.

Goles: 0-1, 23’: Bandurak. 1-1, 26’: Sanz. 1-2, 35’: Scott. 2-2, 51’: Gispert. 2-3, 60’: Goodfield.

Árbitros: Michelle Meister (Inglaterra) y Jakub Melzlik (República Checa). Mostraron tarjeta verde a Sánchez y Sanz y amarilla a Alonso por parte de España mientras que por parte de Inglaterra hubo tarjeta verde a Ames, Smith y Oates y amarilla a Albery.

Lugar: Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró de València.

Las 'Redsticks' le plantan cara a la campeona olímpica

Las ‘Redsticks’ plantaron cara a las holandesas en un segundo encuentro cargado de emoción que terminó en los ‘shoot outs’. El partido mostraba desde su inicio gran igualdad. Países Bajos se avanzó gracias a Yibbi Jansen en el minuto 12. Debía llegar el segundo parcial para que la afición celebrase el empate. Tras un penalti córner despejado por la meta holandesa, Patricia Álvarez colaba el 1-1.

Las ‘Oranje’ reaccionaron y Jansen volvió a ponerlas por delante antes del descanso. Xantal Giné finalizaría después, en el 36’, una acción de penalti córner para sellar nuevamente las tablas (2-2).

A la postre, Países Bajos ganó en los ‘shoot outs’ logrando la conversión de tres disparos (Sanders, Vershoor y Jansen) por los dos anotados por la selección española (Laura Barrios e Iglesias). Por parte de las holandesas erraron Welten y de Waard, mientras que por las españolas una más: Strappato, Giné y Segu.

Ficha técnica:

Países Bajos: Veenendaal; Koolen, Moes, Keetels, Verschoor, Welten, Sanders, Nunnink, Van Geffen, Fortuin y Jansen. // Koning, Waard, Morgenstern, Burg, can Laarhoven, Van Gils y Plas.

España: García; Laura Barrios, Sara Barrios, Pampin, Strappato, López, Iglesias, Giné, Pérez, Oliva y Torres-Quevedo // Segu, Badia, Amundson, Álvarez, Ycart y Vidosa.

Goles: 0-1, 12’: Jansen. 1-1, 21’: Álvarez. 1-2, 25’: Jansen. 2-2, m.36: Giné.

Árbitros: Michelle Meister (Alemania) y Bruce Bale (Inglaterra). Mostraron tarjeta verde a Iglesias.

Lugar: Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró de València.