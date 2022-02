La concejala de Deportes, Pilar Bernabé, ha recibido este 14 de febrero en el Ayuntamiento de València, a los representantes del Club de Béisbol Astros, que por primera vez en la historia se han proclamado campeones de todas las categories inferiores disputadas en la liga autonómica de la Comunitat Valenciana.

La pasada temporada el equipo senior de los Astros logró coronarse como campeón de la Copa de SM el Rey por tercera vez y en Liga consiguió escalar hasta la segunda posición. Además, por primera vez en la historia del club se proclamó campeón de todas las categorías inferiores disputadas en Liga Autonómica de la Comunitat Valenciana: sub 11, sub 13, sub 15 y sub 18.

La recepción, en el Salón de Cristal del Ayuntamiento, ha comenzado a las 13.00 horas y ha contado con la presencia de la concejala de deportes Pilar Bernabé, quien ha hecho entrega a Los Astros de una placa honorífica.

En el acto se ha destacado la importante labor del club en la promoción del béisbol en todo el territorio valenciano. Además, se ha remarcado el esfuerzo del equipo al lograr conquistar la Copa de SM el Rey y su segundo puesto en la Liga Nacional División de Honor, rebautizada como Spanish Baseball League.

Este año también se ha puesto en funcionamiento la Valencia Astros Academy, la primera academia de un equipo de la Spanish Baseball League (lo que antes era la División de Honor) para promover a los jóvenes talentos, con grupos reducidos, atención personalizada y personal técnico cualificado.

La concejala de Deportes, Pilar Bernabé, ha puesto en valor la filosofía del club, que nació en el año 2001 con el objetivo de fomentar el deporte como un pilar fundamental en la formación, promoviendo valores como el compañerismo, el respeto, la igualdad o la integración. En ese sentido, Bernabé ha recordado que el 60 % del alumnado de Astros ha nacido fuera de España.