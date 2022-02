Carlos Alcaraz está de moda. El joven tenista se ha convertido en la portada más joven en la historia de la revista en España. Últimamente se ha hablado mucho del cambio físico del español, más aún tras ganar su primer ATP 500 y situarse entre los 20 mejores tenistas del mundo. El murciano de 18 años demuestra que se encuentra en un estado físico increíble.

Su visión del tenis

"Para mí el tenis es puramente mental. Al final, estás tú solo ahí en la pista, y eres tú y solo tú el que tienes que saber sobreponerse y encontrar soluciones", asegura el tenista en la entrevista.

Huye de las comparaciones

"No me siento el relevo de nadie. Quiero que se me conozca como Carlos Alcaraz y no como el sucesor de Rafa Nadal. Quiero que se aprendan mi nombre", asegura cuando se le pregunta por las comparaciones con el mallorquín.

Con los pies en el suelo

"Siempre he tenido muy presente que lo primero que hay que ser es persona, y luego ya deportista. Es un lema que me ayuda a mantener la cabeza fría y los pies en el suelo pase lo que pase", indica el tenista de El Palmar. "Quiero que los que me conocen sigan llamándome Carlitos, porque es como siempre me han llamado. No quiero que, de repente, porque haya crecido o porque sea tenista me llamen Carlos. Quiero que nunca dejen de verme como el chaval que he sido siempre", finaliza Alcaraz.