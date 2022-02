El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), triple ganador de la Vuelta, y el francés Julian Alaphilippe (Quick Step) se medirán este sábado en la 22 edición de la clásica francesa Faun-Ardèche que se disputará con salida y llegada en la localidad de Guilherand-Granges con un recorrido de 168.6 kms, cita a la que acude la esperanza española, el alicantino Juan Ayuso (UAE Emirates).

Roglic, de 32 años, campeón olímpico contrarreloj, regresa a la competiciòn con la idea de ir moldeando la forma para las grandes citas de primavera y el Tour de Francia, su gran objetivo del año. El esloveno, que también saldrá en la Drome Classic del domingo, acude con un potente equipo que incluye a Jonas Vingegaard, Steven Kruijswijk y Sepp Kuus.

El rey de la Vuelta llega con buena preparación, pero sin grandes exigencias en su estreno.

"He tenido un buen invierno y cumplido mis objetivos de entrenamiento. Me siento bien pero eso no significa mucho. El resultado de este fin de semana no es lo más importante para mí, es más una cuestión de encontrar el ritmo de la competencia porque mis objetivos llegarán un poco más tarde", advierte Primoz Roglic.

Una formación la del Jumbo que pretende hacer frente a Julian Alaphilippe y resto de la "manada de lobos", que saldrá con ciclistas de nivel como los jóvenes Andrea Bagioli y Mauri Vansevenant y el veterano belga Dries Devenyns. El campeón del Mundo viene de ser segundo en el Tour de Provenza.

Entre los principales líderes del pelotón saldrá a demostrar su proyecto de futuro el español Juan Ayuso (Jávea, 19 años), quien también estará con el UAE al día siguiente en la Drome.

En ambas carreras, el vencedor del Giro sub'23 y bronce en ruta en el Europeo de la categoría, será una de las bazas del equipo emiratí, que se completará con Alexys Brunel (FRA), Finn Fisher Black (NZL), Brandon McNulty (EE.UU), Jan Polanc (SLO), Joel Suter (SUI) y Diego Ulissi (ITA).

.- Últimos vencedores:

2021 GAUDU David

2020 CAVAGNA Rémi

2019 CALMEJANE Lilian

2018 BARDET Romain

2017 FINETTO Mauro

2016 VAKOČ Petr

2015 SEPÚLVEDA Eduardo.