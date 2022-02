Un total de 800 deportistas participarán del 4 al 6 de marzo en la octava edición de los Jocs Taronja organizados por el club deportivo valenciano Samarucs cuyo objetivo es promover la visibilidad y reivindicación LGTBI+ y luchar contra la LGTBIfobia en el deporte. La competición se ha presentado este lunes 28 de febrero en el Ayuntamiento de Valencia en un acto al que han asistido la concejala de Deportes, Pilar Bernabé junto al presidente de Samarucs, Javier Gil y Ángelica Saenz, integrante de Samarucs y una de las coordinadoras de los Jocs Taronja. La competición se celebrará unas semanas después de que València conmemorase el Día contra la LGTBfobia en el deporte.

Pilar Bernabé destacó la importancia de que la competición pueda volver a celebrarse este año e forma presencial: "la última edición se celebró en marzo de 2020 apenas unos días antes de que estallase la pandemia y en 2021 no pudo disputarse por este motivo". El ayuntamiento de València ha apostado este año fuerte por los Jocs Taronja dándoles un nuevo impulso dentro del marco objetivo de posicionar a València como destino turístico y deportivo LGTBI+: "Queremos referenciar a la Comunitat Valènciana a nivel nacional e internacional como un destino LGTBI+. Apostamos por la diversidad en el deporte. Ese es el espíritu que nos llevó a presentar la candidatura a los Gay Games".

Precisamente el hecho de que València acoja en 2026 los Gay Games, la competición mundial más importante en el ámbito LGTBI+, ha contribuido a relanzar a los Jocs Taronja, que como resaltó Bernabé, se presentan como un "aperitivo de lujo para los Gay Games".

El Ayuntamiento de València refuerza así su apuesta por los Jocs Taronja: "el ayuntamiento ya colaboraba con Samarucs, cediendo las instalaciones deportivas pero a partir de ahora nuestra implicación es mayor ya como patrocinadores".

El Presidente de Samarucs, Javier Gil, insitió en la necesidad de seguir dando visibilidad al colectivo LGTBI+ en el deporte: “Els Jocs Taronja que organiza Samarucs se realizan con el objetivo de luchar contra la LGTBIfobia y favorecer la diversidad, estos juegos tienen mucho sentido porque todavía hay discriminación hacia el colectivo LGTBI+. Hay homofobia, muchas barreras para participar, sobre todo también para las personas trans, que encuentran dificultades para la inscripción, el acceso a las instalaciones, las licencias federativas…. También para personas intersexuales, personas no binarias, no normativas… que no pueden disfrutar del deporte como cualquier persona. Por eso hicimos los Jocs Taronja, para luchar contra esta discriminación.”

Los Jocs Taronja doblarán este año la participación de la última edición pasando de 400 a 800 participantes, entre los que se encuentran deportistas de toda España y también llegados del extranjero. Todos ellos competirán en catorce disciplinas deportivas durante tres intensas jornadas de competición que tendrán por escenario las pistas de Atletismo del Tramo III de Jardín del Turia y los polideportivos municipales de Benimaclet, Benetúser, Cabanyal, Natzaret y La Petxina. Los deportes y actividades que entran dentro del programa son voleibol, voley-playa, taekwondo, natación, quidditch, aejdrez, tenis, esgrima, running, fútbol sala, fitness, remo, danza, teatro y multideporte.

Los Jocs Taronja se inaugurán el viernes 4 de marzo por la tarde en el Complejo La Petxina con una gala y concluirán el domingo 6. Entre las actividades programadas destaca una carrera de 8 kilómetros que tendrá por escenario el Antiguo Cauce del Río Turia y que se celebrará el sábado y para la que se han inscrito 70 deportistas. Entre las actividades con mayor participación destaca el voleibol con 235 participantes que competirán divididos en diversas categorías. También se celebrará una actividad multideporte destinada a menores de edad con 25 jóvenes. Todos los horarios y programa de actividades pueden consultarse en la web oficial www.samarucs.org/jocs-taronja/ Aunque las inscripciones están ya cerradas, la competición está abierta a todos los que quieran acudir como espectadores.