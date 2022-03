El año 2022 estaba empezando muy bien para Rafa Nadal. Su llegada a la final de Indian Wells tras derrotar a Carlos Alcaraz en las semifinales apuntaba a que el manacorí podía a sumar al título del Open de Australia, el Masters 1000 de California. Sin embargo unos problemas físicos le impidieron rendir a su mejor nivel, todo y que finalizó el partido en el que perdió contra Taylor Fritz por 6-3 y 7-5.

Aunque Nadal no quiso hacer hincapié en esos problemas físicos como motivo de la derrota: "Honestamente, estoy triste porque no fui capaz de competir", el tenista español explicó qué sensaciones había sufrido durante el partido, dejando preocupada a la afición por sus palabras: "No sé si es algo en las costillas, no lo sé aún. Cuando respiro y cuando me muevo es como si tuviera una aguja dentro todo el tiempo. Me hace sentirme un poco mareado porque es doloroso. Es un tipo de dolor que me limita mucho. No es solo por el dolor: no me siento muy bien porque me afecta a mi respiración". Unos problemas que comenzaron en la semifinal contra Alcaraz.

En ese sentido Nadal incidió en que no era momento de hablar de ese problema, sino de la victoria de su rival: "No es el momento de hablar de esto, honestamente. Incluso si es obvio que no podía hacer las cosas normales hoy. Es una final. Lo intenté. Perdí contra un gran jugador. No es el día de hablar de qué pasa conmigo. Es su día y no necesitamos esconder eso en mis comentarios".

Nadal ya está en el TOP 3 de la ATP

El manacorí alcanzó la tercera posición del ránking y tan solo está por debajo de Novak Djokovic y Daniil Medvédev. Asimismo Alcaraz se erige como el primer español en la tabla ATP tras superar por una posición a Roberto Bautista, ambos son decimoquinto y decimosexto.