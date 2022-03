El gimnasta olímpico Néstor Abad ha declarado sentir "rabia" por la miocarditis moderada que le ha sido diagnostica tras muchas pruebas médicas que ahora mismo frenan en seco sus aspiraciones de estar en sus terceros Juegos Olímpicos en París 2024.

Abad aseguró que su vida "ha estado en serio peligro" después que las distintas pruebas médicas a las que había sido sometido en las últimas semanas no detectaran ningún problema cardíaco pese a los síntomas de arrítmias e incluso de episodios de desmayos que había sufrido.

"Llegaron a hacer un TAC y me decían que estaba bien. Si llego a seguir los consejos médicos mi vida estaba en serio peligro e incluso me habría podido morir entrenando. Ha sido en una resonancia magnética que me han realizado por consejo de un fisioterapeuta donde ha salido todo", explicó el gimnasta.

Ha sido hace unas horas cuando Néstor Abad, en su perfil en las redes sociales, ha comunicado el diagnóstico: "Después de muchas pruebas y demasiado tiempo de espera para mi gusto, tengo una miocarditis moderada. Se está estudiando el motivo por el que puede venir esto, aunque me hago una idea". "Esta enfermedad me va a suponer estar fuera de toda práctica deportiva de 3 a 6 meses, si todo sale bien. Me siento impotente ante algo que no puedo controlar. Solo espero estar bien en un futuro cercano", expuso.

El gimnasta olímpico cuenta que los primeros síntomas los empezó a tener en enero pasado y explicó que pasó de tener fuertes alteraciones cardíacas, a mareos, palpitaciones y episodios de desmayos. Néstor Abad confesó que, "viendo que no me encontraba bien pese a que los especialistas me decían que entrenara con normalidad, decidí no entrenarme a tope y ahora ya he parado por completo".

El gimnasta alicantino empieza a asumir que le espera un 2022 en blanco, un año en el que había depositado muchas ilusiones tras el décimo puesto conquistado en el programa completo en el Mundial de octubre pasado en Tokio.

Fijo hace años en las convocatorias de la Selección Española de gimnasia artística, en agosto próximo estaba previsto que disputara el Europeo de Múnich y en octubre el Mundial de Liverpool, donde España se empezaba a jugar una plaza en la competición por equipos de los Juegos de París 2024.