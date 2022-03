Correr bajo la lluvia puede ser una de las mejores experiencias, es cierto. A mí me encanta cuando la cantidad de agua que cae del cielo es exactamente la justa para acompañar sin molestar, cuando el viento no arrecia, cuando corres por el campo, por sendas de tierra rojiza, entre árboles, con ese olor a tierra mojada que potencia todas las sensaciones... es algo fantástico, casi místico... Pero, lo reconozco... ¡qué ganas tenía de que saliera ya el sol!.

El mes de marzo ha sido duro para el ‘colectivo runner’. En la Ciudad del Running, del sol y del ‘caloret’ no estamos acostumbrados a estar prácticamente dos semanas moviéndonos con el paraguas como una prolongación más de nuestras extremidades, mirando el cielo desde la ventana con las zapatillas puestas, esperando una breve tregua para lanzarnos a la calle a la desesperada.

En estas semanas de frío y lluvia, de recibir bofetadas climatológicas día tras día, es cuando se ‘curte’ el corredor y la corredora popular. Hay que capear con el mal tiempo, correr contra el viento, meter los pies en los charcos, resignarse a que la lluvia eclipse al sudor, saber que el constipado irremediablemente nos dará caza. Los seres humanos somos así, los mismos que en los últimos días nos hemos quejado hasta el aburrimiento del frío, de la lluvia... pronto protestaremos con igual o mayor amargura del calor, del sol.

Pese a la lluvia, he intentado mantener la rutina, pero ha sido complicado y no he tenido más remedio que varias veces recurrir a la cinta del gimnasio. Algo que me ha servido para constatar que no hay nada como correr al aire libre. Cada kilómetro en la cinta se me antojan cinco

(y más con mascarilla). Y eso que recurro a todo tipo de estímulos. Las cintas de mi gimnasio, muy bien equipadas, tienen una pantalla en la que puedes elegir distintos recorridos virtuales. Así que estos días de lluvia he aprovechado para correr por montañas nevadas, por bosques idílicos, por la arena blanca de playas paradisiacas, incluso he hecho un tramo del maratón de Nueva York virtual... una pseudolibertad que no ha logrado engañar a mis sentidos por muchas ganas que le haya puesto. Dicen que en unos años todos podremos vivir vidas paralelas en metaversos virtuales, ¡a mí que no me esperen!. Este fin de semana he recurrido a mi terapia particular: correr por la Vía Verde Ojos Negros en Navajas, con lluvia fina, con olor a tierra mojada (de verdad), árboles (de verdad)y sensaciones auténticas. He vuelto a disfrutar.