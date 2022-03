La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, no ha ocultado este miércoles su decepción por la decisión del Emirates Team New Zealand de elegir Barcelona como sede de la 37ª Copa del América en 2024, ya que su Gobierno "le había ofrecido lo suficiente para garantizar que pudiera celebrarse nuevamente en Auckland".

"Obtuvimos fondos suficientes y los pusimos sobre la mesa para que se realizara aquí", dijo Ardern en conferencia de prensa a los periodistas neozelandeses. "Grant Dalton rechazó una oferta de 99 millones de dólares neozelandeses (61,3 millones de euros), compuesta por 31 millones (19,2 millones de euros) en efectivo y el resto en especie".

Tres veces solo fuera del país defensor

En los 172 años de historia solo en tres ocasiones anteriores la Copa América no se ha disputado en la sede del defensor del título. La primera fue en 2007 cuando se disputó en Valencia porque el equipo suizo 'Alinghi', ganador en 2003, no tenía mar. La segunda en 2010, siguiendo 'Alinghi' en Valencia; la tercera en 2017 porque el equipo estadounidense 'Oracle' decidió trasladar el evento desde San Francisco, donde la ganó en 2013, a Bermudas por los beneficios de ser paraíso fiscal.

Nueva Zelanda, concretamente Auckland, fue sede de la Copa en 2000, 2003 y 2021. Cuando se le ha preguntado a Ardern si la decisión del equipo de realizar una defensa en el extranjero, ha sido una traición, se ha limitado a contestar: "los neozelandeses tendrán su propia opinión sobre esa cuestión".

El ministro de Finanzas neozelandés, Grant Robertson, ha corroborado las palabras de la primera ministra, indicando: "Creímos que nuestra oferta era razonable, pero no íbamos a meternos en una guerra de ofertas con nadie".

El Emirates Team New Zealand había mostrado su interés de disputar la Copa en el extranjero para 2024, argumentando que no solo necesitaba sufragar los costos del evento, sino también una inyección de dinero en efectivo para financiar la campaña de navegación del equipo, algo que no estaba en el acuerdo local, según Dalton.

También, el alcalde de Auckland, Phil Goff ha dicho: "Estoy decepcionado, pero no sorprendido porque el retorno comercial de celebrar la copa en Barcelona es mejor que en Auckland y para Dalton prevaleció el aspecto comercial".

El Emirates Team New Zealand se abrió a posibles sedes en el extranjero en busca de un acuerdo más lucrativo, que creía que era necesario para permitir que el equipo organizara una campaña ganadora contra desafiantes mucho mejor financiados.

Goff añadió: "Acepto que haya ido a buscar al mejor postor, aunque Grant Dalton ya lo tenía claro incluso antes de la última carrera de la pasada edición en Auckland en 2021, así que la decisión se tomó bastante pronto".

Los medios neozelandeses señalan que el acuerdo de Dalton y Barcelona incluye no solo dinero público, sino también la participación de una iniciativa privada sin fines de lucro (Barcelona Global) compuesta por más de 200 de las principales empresas de la ciudad y Cataluña. Barcelona se ha impuesto a Málaga, Cork y Yeda, después de que València se retirara de la puja semanas atrás.