Ana Belén Álvaro, jugadora de aquel mítico Dorna Godella y una de las baloncestistas más laureadas del baloncesto español, ha recordado aquella efeméride. Que precedió en un lustro a la Champions del Osito: “Lo recuerdo con muchísima añoranza pero con muchísima alegría. No nos damos cuenta de lo rápido que ha pasado el tiempo, pero está muy presente todavía. Fueron momentos tan intensos, que lo vives como algo que no quieres que se te olvide, primero para recordarlo y para que te sirva en el día a día”.

“Ganar una Copa de Europa en Llíria, ahora los pabellones están más llenos, pero antes costaba mucho llenarlos, venían hasta los marines, y lo vivíamos muy intenso, era devolverles todo lo que nos habían apoyado. Ganarla y además en casa fue inolvidable y fruto del esfuerzo de mucha gente que teníamos detrás. Antes costaba mucho abrirse paso en el deporte femenino, y ahora cuando veo cómo trabaja el Valencia Basket, digo qué suerte que haya alguien que haya apostado por esa igualdad en el deporte”.

Ana Belén Álvaro debutó incluso como entrenadora de un equipo masculino senior: “Fue un reto que me ofrecieron, siempre quise ser entrenadora, y me ofrecieron el Benifaió en categoría nacional, y los deportistas nos destacamos por ser valientes, y me apetecía. Ya había entrenado masculino en otras categorías, y lo afronté como un equipo normal, como cuando al segundo del Valencia, en aquella época el Ros Casares. Yo me lo tomé como un equipo más pero ellos no se lo tomaron como un entrenador más. Los veía supertensos, como un pulso a ver de qué pie cojea. Me tocó ganármelos, al final da igual quién te entrene, es baloncesto. Y la verdad es que me lo pasé muy bien con ellos, conectamos y fue una experiencia muy enriquecedora para mí sobre todo y creo que para ellos también”.