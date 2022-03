Natalia Morskova, por su parte, lideró los años dorados del Osito L’Eliana, campeón de la Copa de Europa, Supercopa, Recopa, trece Ligas y nueve Copas de la Reina, entre otros títulos, y ahora coach de salud y bienestar. “Me acuerdo perfectamente, llevábamos años intentándolo, y en el 86-87 que lo ganamos todo, teníamos mucha dificultad de cobrar, tuvimos que decidir si cobrar o viajar para jugar la semifinal o la final. Todo fue muy complicado, nadie quería que ganáramos, tenía tanta dificultad que siempre lo quieres contar. No teníamos padrino, quién conocía L’Eliana entonces...”.

Morskova echa de menos esa época y esa rivalidad entre equipos valencianos. “Fue extraño, el equipo desapareció y se fue a Sagunto, pero se retiraron muchas jugadoras y se quedó gente joven, con más apoyo económico, pero enseguida vino la crisis y se fueron al extranjero, y desaparecieron equipos. Si antes costaba mantenerse, ahora mucho más, y optaban por irse fuera porque aquí no les daban de comer. Las Guerreras es la excepción, porque el nuevo presidente y la televisión empezó a ayudar, pero los clubes no han llegado al mismo nivel que teníamos antes”.

La ex del Osito habló del momento “superduro” de su retirada, tras “diecinueve operaciones de rodilla hoy por hoy”. “Fueron muchos años aguantando, y como seguíamos ganando, te ibas animando, pero llegó un momento que me costaba mucho caminar, y me asusté por mi salud. Mi mente quería seguir en el campo, en mis sueños sigo pensando que estoy jugando. Me dediqué de los 12 años a los 38 solo al balonmano. No estábamos preparados como ahora para después del deporte. Tenía una carrera pero me sentía desnuda ante el mundo, me ha costado mucho. Directora de la escuela de balonmano de L’Eliana, luego el club desapareció, aún me estoy reinventando, coach, retransmitiendo en televisión, en un gimnasio para mujeres soy doble abuela con dos nietos.... Tengo tanto que dar que quiero seguir siendo útil en el deporte”.