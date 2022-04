El atleta de Ibiza, Daniel Planells (Atletisme Santa Eularia) se impuso en la prueba de 10 kms de la Reunión de Fondo Gran Premio Ciudad de Burjassot que se celebró el pasado sábado 26 de marzo en las pistas del CA Els Sitges, organizador desde hace más de tres décadas de este campeonato, cita obligada para los mejores fondistas del país. Planells recorrió los 10.000 metros en 32:26.88 y se impuso a Christian Enrique Giménez (CA Utiel), que entró en meta 10 segundos más tarde y al independiente, David Gómez (32:41.58). Estos dos últimos estuvieron acompañados en el podio del Autonómico, que se celebraba conjuntamente con el Gran Premio, del corredor del Atletisme Crevillent, Andrés Macías (32:49.86).

“Estamos muy orgullosos del resultado organizativo y deportivo que hemos obtenido en la Reunión de Fondo de este año -ha señalado el presidente y director deportivo del CA Els Sitges-, si bien es cierto que las anulaciones de última hora por la previsión meteorológica que daban de lluvia, viento y frío, restó espectacularidad a los duelos en la pista, dado que teníamos apalabrada la presencia de atletas de toda España que venían para buscar la mínima para la Copa Ibérica de este año. No obstante, ya estamos pensando en la edición de 2023, donde, de nuevo y gracias al apoyo del Ayuntamiento de Burjassot, con su alcalde al frente, hemos solicitado la organización de la Copa Ibérica y del Campeonato Nacional Español y Portugués”.

En el 5.000, Miguel Ángel Martínez (Atletismo Dolores) rompió a todos sus rivales muy pronto y completó la prueba con un tiempo de 14:31.89. Casi 10 segundos le sacó a Isaac Theo Hirshman (Fent Camí Mislata – 14:40.17) que fue segundo y más de medio minuto al tercero, el atleta del Atlletisme Crevillent, Iván Andreas López. El podio del Autonómico Sub-20 lo formaron Marcos Sánchez, Mario Werther Asunción y Yeray Marchant. Mientras que los tres primeros clasificados en el autonómico de 5.000 ml Sub-18 fueron Marc Xavier González, Yassin Azzouzi y José Saúl Cuñado.

En mujeres, la prueba de los 10.000 no tuvo misterio. La única participante, Ana Amaro (Correcaminos), fue la vencedora del Gran Premio y tambien se proclamó campeona autonómica con 42:09.79. Más reñido estuvo el 5.000 en el que Alexa Giménez (Metaesport Riba-roja de Túria) se impuso a todas sus rivales con un tiempo de 17:28.76. Su compañera de equipo, Laura Domene (17:32.31) y Miriam López (At. Cervantes Alcalá) pelearon la victoria hasta el final pero tuvieron que conformarse con el segundo y el tercer puesto respectivamente. Carla Breco y Rocí Gisella fueron campeona y subcampeona autonómica Sub-20 mientras que Natalia Pallas fue la mejor de la Comunitat en categoría Sub-18.

En la prueba femenina Sub-14, Naia Pórtoles, Meriel Luján y Paola Llorens fueron las triunfadoras de la tarde que había empezado con las competiciones de los más pequeños. En Sub-12, Telma Navarro, la local Celia Noguero y Lidia Nogués se impusieron en los 2.000 ml mientras que Inés Peñalver, Olivia Navarroy Chrisbelly Doris lo hicieron en los 1.000 ml de las Sub-8 y Sub-10.

La competición masculina esperó hasta el final para coronar al incombustible Miguel Silla (Lom de Picassent), que venció en categoría Máster (36:04.89). Entre los jóvenes, Zaid Aouladomar Abbar (La Rabossa de Alzira) cubrió los 3.000 m de la prueba con un tiempo de 10:35.93, imponiéndose a Manel Madrigal y Alejandro Silvente. En la misma distancia, Xavier Blavia rozó el récord de la prueba con un tiempo de 8:50.20. Ibán Giménez y Joan Valero le secundaron en la meta.

Álvaro Oltra, Éric Llorens y Alberto Silbente subieron al podio en el 2.000 Sub-12. Por último, en Sub-8 y Sub-10, Fernando Pérez conisiguió la victoria con un estratosférico 3:47.91, venciendo a Martí Martínez y a Abraham Escribano.

En cuanto al medallero, el club anfitrión, el CA Els Sitges, fue el más laureado con un total de 7 metales (2 oros, 2 platas y 3 bronces). La Rabosa, con 4 medallasy el CA Utiel, con 2, le sucedieron.

Por Burjassot han pasado en anteriores ediciones atletas de la talla de Fabián Roncero, Julio Rey, Jesús España, Javi Guerra, Fco. Javier Bachiller, Samuel Kimayo, Hicham Lamalemn, Pablo Villalobos, Sergio Fernández, y de mujeres, Teresa Urbina, Isabel y Loli Checa, Esther Guerrero (de benjamín...), Carmen Félix, María Sánchez, y por supuesto los mejores fondistas de la Comunitat Valenciana. Uno de los momentos más emblemáticos de los últimos tiempos se vivió en la edición de 2019 cuando se celebró la Copa Ibérica de 10.000 m.l., con el Campeonato Nacional de España y de Portugal, que posibilitó poder presenciar en Burjassot Atletismo de Alto voltaje.

Todos los resultados, aquí:

https://elssitges.com/atletismo/wp-content/uploads/simple-file-list/2022-Resultados-Completos.pdf