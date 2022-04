La gimnasta castellonense Noa Ros, miembro del equipo nacional de rítmica desde el año 2016 e integrante del Proyecto FER, ha anunciado su retirada debido a una radiculopatía que hace "inviable" que siga entrenando y compitiendo.

Esta lesión, originada por la compresión o inflamación de los nervios, impide que su pierna izquierda "funcione como debería", ha explicado Ros, de 19 años, que se sometió el día 1 a una electromiografía que proporcionó el mencionado diagnóstico.

"Durante los últimos años las lesiones me han apartado de los tapices en numerosas ocasiones. Siempre pensé que se trataba de obstáculos aislados que me permitían desarrollar esa paciencia que tanto necesitaba incorporar en mi vida. No obstante, después de la última lesión, comencé a reflexionar sobre todo lo que me había ocurrido. No entendía por qué todas las lesiones se manifestaban en mi pierna izquierda. Así que, en una de las consultas de revisión con mi equipo médico, decidí expresar mi inquietud por ello", ha plasmado Ros, formada en el Club Mabel de Benicarló, en sus redes sociales.

Diagnosticada la radiculopatía, añade la gimnasta, "continuar entrenando y compitiendo resulta inviable debido al grado de evolución de la lesión y a la gravedad de las consecuencias de la misma".

"Desafortunadamente, me veo obligada a finalizar mi carrera deportiva e iniciar una larga recuperación", señala.

Noa Ros ha sido internacional en campeonatos de Europa y del Mundo y en numerosos torneos. En 2019 fue campeona de España.

La Federación Española de Gimnasia ha lamentado su retirada y le ha agradecido su "trabajo, pasión y entrega al equipo nacional".