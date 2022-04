La Fundación Trinidad Alfonso, entidad presidida por Juan Roig, cumple diez años en 2022, y lo ha celebrado este viernes en la presentación de la décima edición del Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb Reptes), un programa que concede apoyo económico y promoción social a los deportistas de la Comunitat Valenciana. En un acto cien por cien presencial en L'Alqueria del Basket añorado desde 2018 y 2019 (durante la pandemia tuvo que reinventarse), se ha dado el pistoletazo de salida a esta edición del FER 2022, la que da inicio al ciclo que confluirá en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, un ciclo más corto de lo habitual debido al retraso por la pandemia de los de Tokyo 2020, y que ilusiona por ello especialmente a todos los implicados en esta edición.

El Proyecto FER 2022 ayudará a 140 deportistas, 53 de ellos caras nuevas, y distribuidos en las tres categorías existentes desde el origen del programa, en 2013. Están divididos en categorías: 37 de ellos se incluyen en el nivel “Élite” y recibirán una ayuda que oscila entre los 12.000 y los 16.000€; los 43 de la categoría “Promesas” percibirán una cuantía que va desde los 6.000 hasta los 8.000€; y los 60 integrantes de la categoría “Vivero”, los más jóvenes, recibirán una asignación que varía entre 2.000 y 3.000€, según sus resultados.

Por quinto año consecutivo, el Proyecto FER también mantiene el FER Entrenadores, la línea de apoyo a algunos de los mejores técnicos de la Comunitat Valenciana. Según el número de deportistas entrenados y según la categoría a la que pertenezcan los mismos, las becas para los preparadores oscilan entre los 3.000 y los 6.000€. En esta quinta edición, son 16 los beneficiarios. Y cuatro clubes han sido distinguidos como FER Clubes por el número de deportistas FER que tienen en sus filas. Las cuantías recibidas por estas entidades van desde los 8.000 hasta los 12.000€. En total, la cuantía destinada por Juan Roig, Presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, para todas estas ayudas llega a 1 millón de euros.

Felicitaciones de ilustres del deporte español

El décimo aniversario que la Fundación Trinidad Alfonso y el Proyecto FER cumplen en 2022 han estado muy presentes durante el acto de presentación, celebrado, un año más, en L’Alqueria del Basket, ya con menos restricciones por la pandemia y mayor asistencia de deportistas. Grandes figuras del deporte español y valenciano como Pau Gasol, Saúl Craviotto, Teresa Perales, Carolina Marín, Ray Zapata, Roberto Bautista, Carlos Soler, Pau Torres y Miguel Indurain, entre otros, han sido protagonistas del evento mediante unos vídeos de felicitación por el décimo cumpleaños. El medallista en Tokyo Carlos Soler, igual que Pau Torres, desveló su deseo en el futuro de correr el Maratón València Trinidad Alfonso.

Lema 2022: “Revolució Valenciana”

El lema del Proyecto FER 2022 es “Revolució Valenciana”, estableciendo un cierto paralelismo entre la Revolución francesa, importantísimo acontecimiento histórico de finales del siglo XVIII, y la “Revolució Valenciana”, término que apela al gran movimiento, que ha de experimentar el deporte valenciano de cara a París 2024. El Proyecto FER quiere invocar a que los deportistas de la Comunitat se sigan superando para lograr que este ciclo olímpico sea muy exitoso y para conseguir una amplia delegación en los próximos Juegos. Al hilo de esta línea argumental, el vídeo promocional del FER 2022, que aunó deporte, arte e historia, se grabó en el Palacio Ducal de Gandia, "nuestro Versalles particular", como ha sido descrito en la presentación del Proyecto FER.

Amplia representación del deporte español

A este acto de celebración del décimo cumpleaños del Proyecto FER y de la Fundación Trinidad Alfonso asistieron muchas personalidades del deporte español. Entre otros, estuvieron presentes Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, así como diversos presidentes de federaciones españolas: Jorge Garbajosa (baloncesto), Raúl Chapado (atletismo), Jesús Carballo (gimnasia), Paco Blázquez (balonmano), Alfonso Feijoo (rugby) y Jesús Castellanos (taekwondo). También se dieron cita una delegación del Valencia Basket (encabezada por su presidente Vicente Solá), representantes de los clubes de fútbol (Fernando Roig, máximo accionista del Villarreal CF, Quico Catalán, Presidente del Levante UD, y Miguel Ángel Bossio, como emisario del Valencia CF), presidentes de las Federaciones deportivas valencianas, y responsables de los servicios de deportes de las siete Universidades de la Comunitat Valenciana.

Juan Miguel Gómez: "No paramos de soñar con la llegada de más récords"

Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, repasó el año 2021 para la Fundación Trinidad Alfonso. A preguntas de periodistas como Pilar López, de Superdeporte, se congratuló en primer lugar por el regreso de los atletas populares al Medio Maratón y al Maratón de Valencia. “Ellos son la esencia y el alma de estas pruebas. Si importante es (por supuesto que lo es) la obtención de grandes marcas para situarnos (mejor dicho, para consolidarnos) en la vanguardia internacional, casi o más relevante es la presencia de los atletas amateurs, que son los que dan pasión a este tipo de eventos. De cara a finales de este año, vamos a por los 20.000 en el Medio y a por los 30.000 en el Maratón. Y por supuesto, y siempre empujados por la ilusión de nuestro Presidente, vamos a por lo máximo en cuanto a las marcas. No paramos de soñar con la llegada de más récords”, comentó Gómez.

Además, el máximo responsable de la Fundación Trinidad Alfonso reiteró que uno de los grandes objetivos de esta entidad es convertir a la Comunitat Valenciana en la Comunitat de l’Esport, en un núcleo de referencia a nivel nacional. "Tenemos diferentes estrategias para llevar a cabo esta iniciativa, pero, sin duda, una de las principales es atraer todo tipo de torneos a nuestro territorio. Un buen ejemplo ha sido el año 2021, curso en que la Comunitat acogió el Eurobasket femenino de baloncesto y el Mundial femenino de balonmano. Pero también colaboramos en otros grandes eventos”, señaló el directivo valenciano, quien añadió. “Estamos satisfechos con los resultados de las acciones que pusimos en marcha estos años para paliar los efectos de la pandemia. Por ejemplo, hemos ayudado a que la crisis no se haya reflejado en un abandono masivo del deporte por parte de los más jóvenes. Las licencias federativas no solo no han disminuido, sino que han crecido”, comentó el director de la Fundación.

El Proyecto FER en datos

En la presentación se resumieron estos nueve años del Proyecto FER, en los que Juan Roig ha invertido ocho millones de euros. A través de un vídeo, se repasaron las 1.126 becas a deportistas, un 55% de ellas para hombres, y un 45% para mujeres, a las que se han añadido en los últimos cinco años 80 becas más para entrenadores. En total, 390 deportistas han pasado por el Proyecto FER, con deportistas presentes en más de 2.000 competiciones, y 1.800 medallas. Han sido 65 los deportistas valencianos olímpicos y paralímpicos que han conquistado el cielo de Río y Tokio, con dos oros, cuatro platas y cuatro bronces. Y deportistas han dado charlas de 'Todos olímpicos' ante 64. 000 alumnos en charas de Todos olímpicos. "No solo es apoyo económico a deportistas, es mucho más, causas solidarias, y referencia en el deporte nacional. Si hay retos, hay deportistas. Hay mucho que fomentar. Es Pot Fer", concluyó el vídeo.

Un cupón de la ONCE en homenaje al décimo aniversario

En la mesa en la que estuvo presente el director de SUPER Rafa Marín junto al presidente del COE Alejandro Blanco y el presidente del CPE Miguel Carballeda, este último anunció como presidente también de la ONCE que en este décimo aniversario la Fundación Trinidad Alfonso tendrá un regalo muy especial, que no es otro que "un cupón dedicado a la fundación que lleva el nombre de la madre de Juan Roig".

Manifiesto e intervención de Juan Roig

Alejandra Cabrera (hermana de Héctor Cabrera) y Roberto Cejuela, de FER Entrenadores y entrenador de David Cantero y Roberto Sánchez, leyeron el manifiesto de esta edición del Proyecto FER: "París puede parecer lejano, pero las grandes revoluciones exigen tiempo, dedicación y sacrificio. Os animamos a iniciar vuestra revolución, cuanto más corto s un ciclo, más largo y exigente será el camino. Estamos aquí para apooyaros, pero para gritar bien fuerte, que empiece la revolución valenciana. Es pot fer.

El acto ha concluido con la intervención de Juan Roig, que ha animado a todos los empresarios a unirse al Proyecto FER y a los deportistas a superar sus retos y seguir esforzándose.