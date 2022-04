El Levante UD FS sólo pudo sacar un empate en la cancha del Betis Futsal que lucha por la permanencia, en partido aplazado de la jornada 21. Los de Diego Ríos pierden una gran ocasión de acercarse a los playoffs y con 31 puntos, se quedan a tres puntos de la octava plaza. Los dos equipos desplegaron una gran igualdad sobre la pista y no pasaron del empate. Emilio Buendía, un doblete de Cléber y Joselito, marcaron para los verdiblancos, mientras que los autores de los tantos levantinistas fueron Pedro Toro y Maxi Rescia, que anotó un hat-trick.

Béticos y granotas sumaron un punto cada uno en el duelo aplazado correspondiente a la Jornada 21 de Primera División. Los dos equipos desplegaron una gran igualdad sobre la pista y no pasaron del empate, un punto insuficiente para ambas escuadras para con sus respectivos intereses. Emilio Buendía, un doblete de Cléber y Joselito, en el último minuto, marcaron para los verdiblancos, mientras que los autores de los tantos levantinistas fueron Pedro Toro y Maxi Rescia, que anotó un hat-trick. El Real Betis Futsal se queda con 17 puntos, a tres de la permanencia, mientras que el Levante UD suma 31 puntos, también a tres del Play Off.

La primera aproximación de peligro la protagonizó el conjunto verdiblanco con un lanzamiento de Éric Pérez que Raúl Jiménez repelió con las manos. En el minuto 3, Cidao dibujó un gran pase en largo en el que Lin remató de primeras dentro del área, pero su tiro se fue por encima del arco. Los béticos intentaron enlazar jugadas de peligro en ataque y, en el minuto 8, el guardameta granota volvió a despejar un tiro peligroso de Raúl Jiménez. En la siguiente jugada, el equipo de Diego Ríos tuvo la mejor oportunidad hasta el momento con un lanzamiento de Pedro Toro que se estrelló en la madera.

Los dos equipos trataron de llevar el control del encuentro con la posesión del balón, pero ninguno encontraba la fórmula para materializar en gol hasta que, en el minuto 16, Emilio Buendía recogió el balón en tres cuartos de cancha y tras realizar una diagonal perfilándose para el disparo, chutó a puerta y batió por bajo a Raúl Jiménez para inaugurar el marcador en San Pablo. Diego Ríos solicitó el tiempo muerto para dar nuevas instrucciones a los suyos y, en la siguiente acción, Maxi Rescia logró empatar la contienda con un tiro cruzado en el que Cidao no pudo hacer nada. Un minuto más tarde, Pedro Toro cazó un rechace dentro del área y convirtió el 1-2 con facilidad. Los verdiblancos no bajaron los brazos y, antes del descanso, empataron el choque con un buen gol de Cléber en un disparo exterior.

En el primer minuto de lareanudación, el propio Cléber protagonizó una gran jugada personal en la que fusiló la portería granota con un tiro imparable. Una gran jugada del equipo levantinista en ataque propició la igualada en el marcador con el tanto de Maxi Rescia, que anotó desde el segundo palo. En el minuto 24, Álvaro cometió penalti sobre Rivillos y Pedro Toro, encargado de ejecutar la pena máxima, envió el esférico al larguero y no pudo transformar. La escuadra de Diego Ríos dispuso de otra ocasión para adelantarse en el luminoso con un lanzamiento de Gallo que la madera repelió.

Superado el ecuador del segundo tiempo, el Real Betis Futsal protestó una jugada en la que Emilio Buendía chutó a puerta y el cuero le dio a Raúl Jiménez fuera del área, pero los colegiados no señalaron ninguna infracción. A falta de ocho minutos para la conclusión, Juanito introdujo a Joselito con la elástica de portero-jugador y los verdiblancos trataron de macerar una jugada que no llegaron a finalizar. En el minuto 37, Cidao ejecutó en largo, Lin asistió de cabeza y Cléber, ante Raúl Jiménez, no acertó en la definición, desviando el cuero el guardameta visitante. Un minuto más tarde, los locales perdieron el cuero en la salida de balón y Maxi Rescia, a puerta vacía, marcó desde larga distancia el 3-4. A falta de treinta segundos para el final, el Real Betis Futsal trenzó una buena acción colectiva en la que Joselito culminó con el gol del empate a cuatro.