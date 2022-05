La selección valenciana ha logrado este sábado en Berga (Barcelona) la mejor actuación global de su historia en los Campeonatos de España de Trail Running por Federaciones. La Comunitat subió al podio en cuatro de la seis categorías y en la absoluta conquistó dos medallas de bronce, en mujeres y en hombres. Además, el equipo de la categoría de promoción fue subcampeón y el sub23, tercero. El quinto equipo, el de promoción femenino, terminó en la cuarta posición.

Un circuito duro, con una larga subida en la primera mitad de la carrera, sobre 26 kilómetros y cerca de mil metros de desnivel, puso a prueba la sangre fría de los atletas valencianos, que no podían sucumbir al impulso inicial. Bien lo sabía la más experimentada de todas, Júlia Font, campeona de España individual el pasado 3 de abril, que tuvo que contenerse cuando vio que rivales inferiores a ella la pasaban en la subida. “Yo tenía que ir a mi ritmo porque sabía que lo podía pagar, aún así he salido algo rápida, aunque luego me he contenido. Es duro porque te pasan chicas que sabes que les puedes ganar, pero tienes que aguantarte”.

Accidente de Julia Font, sexta

Al llegar a la parte más alta, en el refugio de Rasos, ha empezado a remontar posiciones en una bajada frenética, una de las especialidades de la atleta de Fondeguilla (Castellón), superando a cinco de sus contrincantes. Iba a la caza, pero no sobrada de fuerzas y, en un despiste, a falta de cinco kilómetros, ha tropezado y se ha ido de cara contra el suelo. Font, con el rostro marcado y una pierna sangrando, se ha quedado unos segundos desorientada, pero cree, al reponerse, le ha servido para reaccionar. “La caída me ha espabilado”, decía tras la carrera y la prueba es que a falta de solo dos kilómetros ha superado a otras dos corredoras para acabar sexta. Por detrás de ella, una muy buena actuación también de María Fuentes, que ha entrado octava, y Vanessa Romero, algo más retrasada de lo que se previa, decimoctava, pero con mucho mérito porque llegaba con muchas molestias en el tobillo -tuvieron que hacerle un vendaje al llegar a la meta-. María Obrero, que ya no puntuaba, terminó vigésimo segunda.

Sexto Guillermo Albert

Igual que Júlia Font, sexta, acabó el primer valenciano en la categoría absoluta, Guillermo Albert. El castellonense estuvo muy cerca del grupo de cabeza durante toda la carrera, aunque en la bajada acabó perdiendo al murciano Zaid Ait Malek, que era la referencia para el tercer cajón del podio. El debutante en la selección valenciana también tuvo un accidente al tropezar con una rama, pero recibió la ayuda de un compañero de Canarias y pudo seguir la carrera rápidamente.

“Estoy muy contento con este podio”, concluye Albert sobre esta medalla de la selección valenciana absoluta, que tuvo su éxito más sonado hace dos años en Ibiza, donde logró la medalla de oro en una mañana que se recuerda por la exhibición del alicantino Andreu Blanes. Albert. El mejor de los valencianos este sábado tiene 25 años y lleva ocho en el trail ,desde que se cansó del fútbol. Hoy es ya uno de los mejores especialistas de la Comunitat Valenciana, como Cristóbal Adell, que no llegaba en tan buen momento como el año pasado, cuando acabó tercero en la cita de La Palma, pero que tiene tanta calidad que sumó para el equipo un valioso undécimo puesto. Santi Navarro llegó ocho posiciones por detrás (19º), Cristian Álvarez fue vigésimo tercero, y Nacho Cardona, trigésimo segundo.

Otras categorías

Los chicos del equipo de promoción fueron los mejores en esta mañana de trail running en Berga, en el interior de la provincia de Barcelona, y su premio fue la medalla de plata con tres actuaciones individuales sobresalientes, solo superadas por los catalanes, que arrasaron en este Campeonato de España. El alicantino Marcos Sánchez, que estaba en la pugna por el podio hasta que le entró flato en la bajada, fue cuarto, Mario Asunción, quinto, y Sergio Vilar, sexto. Las chicas rozaron el podio con su cuarto puesto. Rocio Calabuig entró sexta y Rocio Campanini, hija de un atleta argentino afincado en Elche desde hace años, décima.

El equipo masculino sub23, por último, logró otra medalla de bronce. La selección estuvo liderada por Óscar Bou, que entró quinto. Por detrás, Eloy Hornero, un exmarchador, llegó undécimo y Pedro de la Torre, pese a que se hizo un fuerte esguince en la bajada, décimo octavo.

Una actuación redonda, como concluyó el jefe de equipo, Toni Montoya: “Ha sido la mejor actuación global de la selección valenciana en un campeonato de trail running”.