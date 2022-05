La lluvia, los diluvios, el viento... ya son historia (o eso espero, que por este año hemos tenido bastante). La cordura, meteorológicamente hablando, por fin parece haber llegado al calendario. Hemos disfrutado de un fin de semana primaveral, en el que, los runners, como los caracoles tras la tormenta, hemos salido a devorar kilómetros felices de sentir el sol en nuestros rostros, de ver por fin esas líneas del moreno marcadas en nuestros brazos y piernas a la altura de lo que tapa la camiseta, la malla o el pantalón de turno.

Por fin hemos podido hacer el ‘cambio de armario’ deportivo, arrinconar en los altillos los cortavientos y camisetas térmicas y rescatar los tirantes y los pantalones cortos. Mayo es uno de esos meses en los que te alegras de tener el vicio de correr. La temperatura, la luz, esos días largos y cálidos, invitan a correr (siempre que no seas alérgico al polen, claro). Este mes de mayo además, no es un mes de mayo cualquiera, es un mayo especial marcado por grandes reencuentros. Ayer volvía uno de los clásicos del atletismo popular, el Circuito de la Diputación de València, una de las joyas del atletismo popular valenciano que tanto ha contribuido a disparar la fiebre corredora en toda la provincia a lo largo de más de dos décadas (este año celebra su 23ª edición).

El Circuito de la Diputación volvía ayer después de dos años de obligada ausencia a causa de la pandemia. En 2020, con todo el calendario ya cerrado, prácticamente con el arco de salida montado, tenía que cancelarse a causa de la pandemia y en 2021, por la misma razón, tampoco pudo celebrarse. Ayer, el 10K de Torrent, que se celebraba de forma paralela a la Mitja de Torrent (otra gran clásica), abría el calendario del renacido ‘Circuito de la Dipu’, tan querido para todos los corredores populares valencianos. Ayer, también otro rutilante regreso: En la Font de la Figuera, después de dos años, arrancaba de nuevo el Circuito Trail Valencia.

Con los Circuitos de la Ciudad de València y de l’Albufera ya funcionando a pleno rendimiento y el de la Diputación en marcha también, se puede decir que hemos barrido las huellas de la pandemia, Aunque tengo que decir que hoy mismo me he cruzado con varias personas corriendo con mascarilla. Lo respeto pero no confundamos prudencia con obsesión. Hay que ir pasando página. Mayo nos traerá otros destacados regresos como el de la Volta a Peu, que regresará el 22 de mayo también inaugurando una nueva era postpandémica. El calendario, como el tiempo de este fin de semana, por fin rezuma ‘normalidad’.