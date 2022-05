El campo azul del polideportivo Virgen del Carmen-Beteró recibía este sábado una vez más la competición FIH Pro League y comenzaba el fin de semana enfrentando a la selección femenina española con la selección de Argentina. El encuentro se saldaba con la victoria de las Leonas por la mínima (0-1). Por la tarde, las selecciones masculinas de España y Argentina también se enfrentaban en Valencia, con idéntico resultado al de sus homónimas femeninas, finalizando con victoria albiceleste (0-1).

Poco después de comenzar el primer cuarto, la argentina Victoria Granatto daba ventaja a su selección con el único tanto del partido (0-1). El esfuerzo de las Redsticks por igualar el marcador no daba resultados, y Argentina intentaba aumentar la diferencia con un penalti córner sobre el final del primer parcial que no conseguía encajar en la red. En el segundo cuarto ninguno de los dos equipos conseguía ocasiones claras frente a portería. Las Leonas intentaban hacerse con el control y conseguían un remate a portería, que la debutante María Tello despejaba evitando el segundo tanto de las argentinas y finalizando la media parte con el 0-1 en el marcador.

Tras el descanso, el equipo de Fernando Ferrara se hacía con el control y conseguía una nueva ocasión frente a portería con un penalti córner, que sin embargo no lograba traspasar a la guardameta española. Por su parte, las Redsticks conseguían su oportunidad en los últimos minutos del cuarto con una nueva oportunidad de penalti que, finalmente, no igualaba el marcador. El último parcial iniciaba con otro penalti para las de Adrian Lock que la defensa de las Leonas despejaba del área. Ambos equipos luchaban hasta el último segundo para sumar puntos, pero las españolas no lograban abrir su marcador y finalizaba el encuentro con la victoria argentina 0-1.

Los Redsticks ceden ante Argentina por la mínima diferencia (0-1)

Por la tarde, fue ocasión de los combinados masculinos, también enfrentando a España y Argentina. Al igual que en el partido del primer turno, el equipo albiceleste conseguía la victoria con un 0-1 en el marcador.

Los Redsticks iniciaban el encuentro con fuerza y colocaban la bola cerca de la portería, pero sus acciones no conseguían estrenar el luminoso. Los argentinos, por su parte, conseguían encajar el primer y único gol del partido en el minuto 14 (0-1). Esta ventaja daba fuerzas al combinado americano, que reforzaban su ataque en el segundo parcial del encuentro. Argentina encadenaba cuatro ocasiones de penalti córner que, sin embargo, no conseguían aumentar la diferencia gracias a la actuación del portero, Mario Garín, que lograba despejar todos los lanzamientos y mantenía el 0-1 al descanso.

Tras la media parte, ambos equipos retornaban al campo azul de Beteró con un juego de alta intensidad. No obstante, ninguno de los combinados conseguía imponerse y encajar la bola en la portería contraria. Así, tal y como ocurría con el encuentro de las selecciones femeninas, los Redsticks finalizaban el encuentro con una derrota por la mínima (0-1).

Este domingo, España y Argentina volverán a enfrentarse a las 13.00 (femenino) y 16.30 horas (masculino).