El vicepresidente segundo de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Tomás Carbonell, admitió que viajó en agosto de 2018 en un avión privado de Gerard Piqué a Orlando (EEUU), ciudad en la que se iba a celebrar la Asamblea General Anual de la Federación Internacional de Tenis (ITF) que votó a favor de otorgar la gestión de la Copa Davis a Kosmos, la compañía del futbolista del Barça.

Según reconoció el propio Carbonell en el chat de la Junta directiva de la Federación días después de la votación, se desplazó a la decisiva asamblea donde se dilucidaba el futuro de una competición con 118 años de historia en el chárter fletado por la compañía tras consultar con los abogados del organismo, según parece, que esta acción no era ilegal.

La Asamblea General, donde están representadas las principales federaciones de tenis del mundo, debía ratificar la propuesta de Kosmos, que había llegado meses antes a un acuerdo con el Consejo de administración de la ITF para que la empresa de Piqué gestionara el torneo.

3.000 millones de dólares

Kosmos Tennis se hacía con los derechos de explotación de la Copa Davis durante 25 años a cambio de 3.000 millones de dólares (2.633 millones de euros). La empresa del futbolista se comprometía a hacer más atractivo el torneo, al modo de la Copa del Mundo de Fútbol, acotándolo a una semana y reduciéndolo a 18 selecciones nacionales participantes.

Piqué se desplazó en persona a Orlando (EEUU), donde tenía lugar la convención, porque no estaba convencido de que el proyecto saliera adelante, por lo que viajó para seguir haciendo lobby y tratar de apuntalar los apoyos.

En ese avión, que aterrizó en la ciudad de Florida pocas horas antes de la votación, estaba Carbonell, vicepresidente segundo de la Federación española. Este organismo había decidido el 12 de agosto de 2018, cuatro días antes de la votación, apoyar el proyecto tras inclinarse durante meses por rechazarlo al considerar que no era "rentable".

"Vine con Piqué en el avión"

El polémico traslado en un chárter privado que salió de Barcelona fue reconocido por mensajes a terceros por Carbonell, tal y como ha comprobado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo editorial, Prensa Ibérica, que este medio. "Y sí, vine con Piqué en el avión después de consultar con el presidente y abogados que no vieron ningún problema en ello después de pasar la votación por mayoría y conociendo a Piqué desde hace tiempo", reza un mensaje de WhatsApp enviado al chat de la Junta directiva tras ser recriminado por haberlo hecho por varios integrantes de la misma.

Según admitió en otro mensaje el propio presidente de la RFET, Miguel Díaz, Carbonell fue enviado a Orlando tras la petición del propio futbolista, que tenía en él a una persona de su absoluta confianza, de acuerdo a fuentes de la Federación Española de Tenis. En la ciudad norteamericana ya se encontraba, sin embargo, el presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Federación, José Antonio Senz de Broto, que es la persona que tenía normalmente el voto delegado del presidente y llevaba más de 20 años ejerciendo el voto por España en las asambleas internacionales.

La presencia de Carbonell provocó un agrio enfrentamiento en el seno de la Federación, ya que varios cargos no entendían por qué no viajaba el vicepresidente primero, Antonio Martínez Cascales, en el lugar del presidente, ya que él no pudo acudir por temas personales [había comunicado que estaba enfermo].

Mensajes intercambiados

Cascales, exentrenador de Juan Carlos Ferrero y que ocupa el cargo de presidente de la Federación valenciana desde hace años, se ofreció de hecho a ir a la ciudad de Florida, de acuerdo a la cadena de WhatsApp que aquellos días se intercambiaron los dirigentes y a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA:

"Buenas noches, Miguel, si por cualquier circunstancia piensas que José Antonio Senz de Broto no debe llevar la representación de la RFET y tú como presidente no puedes asistir, es mi obligación por estatutos como vicepresidente primero sustituirte en una asamblea tan importante como la que se va a celebrar pasado mañana. Así que me brindo a ir sin problema. Espero instrucciones", escribió.

Ese fue el mensaje enviado por Cascales y que de forma indirecta hace referencia a que se podría vulnerar al artículo 37.7 de los Estatutos de la Real Federación Española de Tenis de viajar finalmente Carbonell: "En supuestos de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que impida transitoriamente desempeñar sus funciones, el Presidente será sustituido por los Vicepresidentes, en su orden; en defecto de ellos, por el Tesorero y, en última instancia, por el miembro de mayor antigüedad de la Junta Directiva, o por el de más edad si aquélla fuera la misma". Sin embargo, el presidente tiene libertad para decidir en qué persona delega su voto.

Enfrentamiento en la Federación

Los mensajes dejan entrever el enfrentamiento que se vivía en el seno de la dirección de la RFET sobre la cesión de la explotación de la Davis a Piqué. De hecho, los máximos representantes del tenis español se inclinaban hasta cuatro días antes de la votación en Orlando por rechazar el proyecto ya que no era "rentable" en términos económicos para nuestro país.

Uno de los que se había opuesto a cambiar el formato había sido precisamente Senz de Broto, al que la presencia de Piqué en la reunión de Orlando soliviantó en gran medida. "Ya me ha anunciado [el presidente de la Federación] que Carbonell que viene con Piqué. Yo le he dicho que no estoy de acuerdo [...] le digo, ¿Piqué es el presidente de la Federación? Tú tienes que decirle a Piqué que ya está allí el representante de España y no necesita comisarios políticos para ver lo que vota", escribe Senz de Broto a otros miembros de la Junta directiva poco antes de la decisiva votación del 16 de agosto.

En el mensaje se muestra muy enojado por la decisión del presidente del tenis español. Según explica en el WhatsApp dirigido a otros integrantes de la Junta, previamente le había dicho a Díaz: "Miguel, si no te fías de mi coge el avión y ven a votar. Tú puedes hacerlo porque eres el presidente. Me dices podéis sentaros juntos [con Carbonell] y le digo si viene con Kosmos que se siente con ellos [...] Es un hombre de Piqué. Cómo no se da cuenta de eso. Su integridad queda por los suelos. Espero que Piqué le ayude mucho a su hijo, el que juega en el Barça", completa.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se ha dirigido a la Federación Española de Tenis para conocer la versión del presidente Díaz y de Carbonell. Sin embargo, no ha obtenido respuestas a las preguntas remitidas desde esta redacción.