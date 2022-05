Desde que dejó la piscina por las dos ruedas, Ricardo Ten no ha parado de sumar medallas y títulos a su palmarés. El valenciano ya era Campeón del Mundo y de la Copa del Mundo, pero el pasado fin de semana, además, en Upper (Austria) completaba la ‘triple corona’ al proclamarse también campeón de Europa: "Me faltaba el maillot de campeón de Europa y me hacía mucha ilusión lograrlo", destacaba a SUPER el ciclista valenciano recién llegado de Austria.

En el Campeonato de Europa de Ciclismo en Ruta, Ricardo Ten no sólo se alzaba con la medalla de oro en la prueba de ruta, sino que en la Contrarreloj Individual también conquistaba la medalla de plata: "mi objetivo era ser campeón de Europa, la CRI fue la primera oportunidad y se me escapó por apenas 3 segundos, me ganó uno de mis máximos rivales, el alemán Michael Teuber con el que me volveré a encontrar en agosto en el Mundial".

Tras la plata en la CRI, llegaba la prueba en línea, donde esta vez, Ricardo no dejó que se le escapase el oro: "era un circuito que me iba bien, me gustaba, había un repecho duro, y conseguí escaparme con otros tres ciclistas de otra categoría con menor grado de discapacidad. Iban a un ritmo muy fuerte pero pude aguantar y llevarme el oro en mi categoría, C1", explica el valenciano, de 45 años, para quien los años no parecen pasar: "la verdad es que no me puedo quejar. Llevo ya cinco años compitiendo en ciclismo y aún no he notado que me haya estancado, que no pueda mejorar. Eso me da fuerzas para seguir. Cuando vea que no puedo mantener el nivel o que ya no soy competitivo, lo dejaré. Sé que ese momento tiene que llegar, pero por ahora, me encuentro muy bien", afirma Ten que pese a ello se muestra cauto y aún no quiere hablar de París 2024 (serían sus sextos Juegos Paralímpicos): "en el deporte no hay que hacer planes a tan largo plazo y más a mi edad. Lo sucedido en Tokio me sirve de aviso. Llegaba después de un ciclo muy exitoso pero no pude cumplir las expectativas que me había marcado", afirma el ciclista del Hyundai koryo car y del Proyecto FER, que en Tokio se tuvo que conformar con un bronce por equipos. Ricardo Ten está viviendo una gran temporada ya que al Europeo llegaba tras conquistar la medalla de oro Copa del Mundo de Elzach (Alemania): "la verdad es que llegaba con confianza al Europeo después de la Copa del Mundo".

El también valenciano y compañero de equipo en el Hyundai Koryo Car y en el Proyecto FER, Maurice Eckhard, fue junto a Ten, uno de los grandes protagonistas del Europeo: "Me alegro muchísmo por él, está viviendo una segunda juventud", afirma Ricardo, compañero de entrenamientos y gran amigo de Eckhard, que en Austria conquistaba la plata en la CRI y el bronce en la prueba de ruta: "Ha demostrado que ha superado el altibajo que sufrió. Por edad muchos pensaban que su nivel estaba ya decayendo pero nada de eso, vuelve a estar muy bien y tiene aún mucho que decir".

AHORA, A POR EL CTO DE ESPAÑA

Tanto Ricardo Ten como Maurice Eckhard serán dos de los grandes protagonistas del Campeonato de España de Ciclismo Adaptado que se celebra este fin de semana en València, organizado por Unlimited Wheels: "es una gran alegría que se celebre en València prueba como ésta", afirma Ten, quien augura un gran espectáculo: "la CRI será en la Marina, un escenario espectacular y la prueba en ruta, en Torrent. Me hace mucha ilusión competir en casa con mi gente animándome", destaca el valenciano que, por supuesto, irá a por el doblete en casa.

Después del Nacional, a Ten le queda aún una larga temporada: "en agosto tenemos el Mundial en ruta en Canadá, luego en octubre el Mundial en pista y además, la Copa del Mundo y Campeonato de España en València. Así que.. ¡creo que voy a tener pocas vacaciones!", cocluye Ten.