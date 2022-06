Catorce golfistas españoles, un grupo caracterizado por su calidad y proyección nacional e internacional, forman parte del listado de aspirantes al título en el Campeonato de Europa Individual Masculino 2022, una prueba que reúne a los mejores jugadores del Viejo Continente en el recorrido valenciano del Parador de El Saler.

La nómina de representantes españoles está integrada por David Puig, José Luis Ballester, Luis Masaveu, Jaime Montojo, Jorge Hao, Álvaro Mueller-Baumgart, Javier Barcos, Pablo Ereño, Alejandro Aguilera, Carlos Garre, Ángel Ayora, Sergio Jiménez, Samuel Espinosa y Marcel Fonseca.

Varios de ellos, caso de David Puig, José Luis Ballester, Carlos Garre o Álvaro Mueller-Baumgart, están desarrollando su carrera deportiva en universidades de Estados Unidos, si bien mantienen un fuerte vínculo con el golf de nuestro país. Sirva como ejemplo el murciano Carlos Garre, que acude a esta cita europea como reciente ganador del Campeonato de España Individual Masculino.

El madrileño Jorge Hao cumple también con la premisa de vigente campeón de España, en su caso de las categorías Sub 18 y Sub 16 –además de ser el vigente campeón de Europa Sub 16–, lo que le confiere el papel de jugador a seguir en esta apasionante competición.

Habituados a formar parte de los equipos nacionales, con los que han conseguido subir al podio en muchas ocasiones en los torneos individuales y por equipos más prestigiosos, este Campeonato de Europa Individual Masculino contará, al menos en sus tres primeras jornadas –la cuarta la disputarán únicamente los 60 jugadores mejor posicionados y empatados–, con muchos golfistas llamados a hacer cosas grandes en el futuro. Figuras actuales como Gregory Havret (ganador en 1999) o Rory Mcllroy (2006) saben lo que es ganar este torneo.

A lo largo de estos años, Sergio García ha sido el jugador español más brillante en el torneo: fue ganador en 1995 y subcampeón en 1997. Además, han firmado actuaciones muy meritorias Álvaro Prat (1991), Pablo Martín (2003), Rafael Cabrera (2005), Borja Queipo de Llano (1988) o David Morago (2013), segundos en sus respectivas ediciones.

Hace ahora un año, en el torneo celebrado en Francia, David Puig, tercero, y Joel Moscatel, cuarto, hicieron brillar una vez más con luz propia al golf español.

Suma de esfuerzos de las instituciones

La celebración de este Campeonato de Europa Individual Masculino es posible gracias a la aportación de una serie de instituciones y empresas unidas por el interés común de apoyar el deporte del golf, caso de EGA, RFEG, Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, Fundación Trinidad Alfonso, Comunitat de LEsport y Golf Parador El Saler. Otras entidades (R&A, Rolex y Titleist) ejercen de colaboradores.