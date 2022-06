Paterna acoge este domingo, 19 de junio (8:30 horas) el Campeonato de España Absoluto y Master de Medio Maratón. Una prueba que será muy especial para los hermanos Pérez, Chiki y María José. Ambos, integrantes del club anfitrión de la prueba, el Cárnicas Serrano, son firmes candidatos a subir al podio. De hecho, Juan Antonio ‘Chiki’ Pérez es uno de los favoritos para coronarse campeón de España mientras en categoría femenina su hermana María José, aunque no llega en su mejor momento tras una larga lesión, también aspira a subir al podio. «Voy a por la victoria, a por el oro», Chiki no se esconde, quiere brillar en casa: «estoy muy motivado porque el Campeonato lo organiza mi club y quiero brindarles una victoria», destaca el atleta de Ciudad Real, que ha cambiado sus planes para estar mañana en Paterna: «Vengo de competir hace tres semanas en la Copa de Europa de 10.000 y estoy inmerso en la preparación del 10.000 del Campeonato de Europa. De hecho iba a correr el 5.000 en el Campeonato de España la semana que viene pero he decidido renunciar a ello para correr el Medio Maratón en Paterna».

Mientras, María José también afronta con mucha ilusión la prueba: «voy a luchar por subir al podio aunque la verdad es que llego falta de kilómetros, salgo de una lesión muy larga, que me ha obligado a parar durante seis meses. Lo voy a suplir con la ilusión de correr en Paterna junto a mis compañeros de club, y mi hermano», destaca la atleta manchega a quien una hernia le produjo una ciatalgia de la que se está recuperando «Sólo el hecho de poder correr y disfrutar ya es para mí un premio. Si luego cae una medalla, genial». Chiki Pérez, que viene de bajar de los 28 minutos en 10k y que en 2019, en València se convertía en el segundo español que lograba bajar de los 61 minutos en medio Maratón (1:00:58), destaca que mañana lo fundamental será «saber dosificar fuerzas. Será una prueba dura, el circuito es complicado, con repechos y además el calor será una dificultad añadida». María José, que en Maratón de Valencia 2020 hizo 1:12:57 tampoco espera que se vean grandes marcas: «En cierto modo me favorece que sea una carrera lenta porque estoy falta de chispa», destaca la atleta que acaba de cumplir 30 años para quien el apoyo de su hermano Chiki es fundamental: «me da mucha tranquilidad saber que él también estará en carrera, aunque en cuanto den el pistoletazo de salida, ya ni lo veré. Pero haremos el calentamiento juntos... siempre me anima tenerle al lado. Aunque él lógicamente va mucho más rápido que yo, muchas veces entrena conmigo ». Chiki también destaca la buena sintonía con su hermana: «la verdad es que ella me apoyó mucho en una época mala que tuve y ahora que ha pasado una temporada mala con las lesiones, me ha tocado a mí. La verdad es que me haría más ilusión que el domingo le vaya bien a ella que a mí», destaca el atleta de Serrano, que tiene un sueño: «me gustaría mucho ir al próximo Mundial de Medio Maratón (se celebra en noviembre en China) con mi hermana. Si hacemos podio ahora en el Campeonato de España y luego logramos la mínima en el Medio Maratón de València, sería algo genial. Ya estuvimos juntos en un Europeo de Cross». María José Perez ha dejado atrás ya su etapa de pista: «mi prueba favorita son los 3000 m. obstáculos pero ahora me estoy centrando en la ruta», afirma la atleta del Serrano que espera debutar en los 42 k en el próximo Maratón Valencia Trinidad Alfonso: «me gustaría aunque aún me falta mucho fondo y mucho trabajo por delante». Chiki Pérez, tras quedarse fuera de Tokio, quiere desquitarse en una gran cita internacional y tiene una fecha señalada en rojo: «mi objetivo es llegar al 21 de agosto a tope. Es cuando se disputará el 10.000 del Campeonato de Europa, mi gran objetivo».