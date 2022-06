Hace unos meses en O Barco de Valdeorras (Ourense) se proclamaba campeona de España de 10 kms en ruta y ahora va a por la corona nacional en Medio Maratón en Paterna, localidad que este domingo, 19 de junio, coronará a los campeones de España.

¿Cómo llega a este Campeonato de España?

La verdad es que estoy entrenando muy bien, me encuentro fuerte, y, aunque el Campeonato de España no es un objetivo prioritario para mí, llego con mucha ilusión.

¿Pero se ve en lo alto del podio?

Voy a luchar por el podio y por supuesto, por el oro, aunque hay un nivel muy alto. Me encantaría ganar un título así en València.

Este Campeonato de España de Medio Maratón ¿forma parte de su preparación para el Campeonato de Europa de Maratón?

Sï, así es. Ahora estoy centrada en la preparación del Campeonato de Europa en el que participaré en el Maratón y por tanto, estoy ya haciendo muchos kilómetros. Es el 15 de agosto y estamos ahora ya en plena preparación. Por eso no he preparado de forma específica este Medio Maratón pero me puede ir bien como entrenamiento.

Tener un Campeonato de España tan cerca de casa era una tentación demasiado fuerte ¿no?

La verdad es que sí. Si llega a ser en otra parte de España no hubiese ido, pero teniéndolo aquí tan a mano... a mí me encanta competir por lo que no me lo pensé mucho.

¿Qué le parece el circuito? Por lo visto es ‘durillo’ con algún repecho.

Sí, fui a verlo y es un circuito exigente pero no me disgusta. Mejor si hubiese sido más llano pero tampoco me va mal que haya algún repecho.

¿Cuál puede ser la clave de la carrera?

Hasta que no llega el día no sabes muy bien cómo va a responder el cuerpo. Yo me encuentro fuerte y espero que el físico aguante. Va a ser una carrera dura también por el calor. Aunque empieza pronto, a las 8:30 horas, las previsiones son de temperaturas altas así que habrá que dosificar fuerzas.

Es su segunda participación en un Campeonato de España ¿es así?

Sí, competí hace dos años en Sagunto y acabé cuarta, este año espero estar en el podio.

¿Cómo va a preparar el Europeo?

El 9 de julio tengo previsto irme 3 semanas a Font Romeu para huir del calor y poder prepara bien el maratón.

La experiencia del maratón olímpico de Tokio en el que no pudo acabar ¿le hace ser más cauta?

Sí, allí comprobé que pese a que había entrenado mucho, luego el maratón hay que acabarlo y no es fácil.

¿Se plantea el Maratón de Vaència o aún es pronto?

Me gustaría pero primero quiero hacer el Europeo y luego ya planificaremos.