El Real Club Náutico de València ultima los preparativos para que 74 embarcaciones y cerca de 400 regatistas participen entre el viernes 1 y el domingo 3 de julio en el XXIII Trofeo S.M. La Reina - Regata Homenaje a la Armada - XXXIV Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui, en su primera edición desde la pandemia ya sin restricciones, lo que ha disparado la presencia de barcos de hasta quince nacionalidades.

La emblemática regata sirve también de estreno para Marisa Arlandis, la primera presidenta de una institución como el RCN Valencia, más que centenaria, pues se fundó en 1903. "Para mí y toda mi junta directiva y equipo técnico organizarla es un gran reto", explicó en el acto de presentación celebrado este miércoles en la terraza junto al salón del piano. "Es mi primer Trofeo de La Reina como presidenta, y es muy ilusionante. Es espectacular ver el engranaje y la implicación de los equipos implicados en la organización, pero estamos emocionados e implicados, pero como directiva es nuestro estreno y estamos emocionados, implicados, y sin dormir".

La presidenta del RCN Valencia elogió las características de la prueba y su localización que hace que este año vengan participantes de muchos países europeos pero también de Estados Unidos. "Las personas son la clave, y no hay regatas sin equipo, y tenemos el mejor que podemos tener, por lo que felicito a la organización y a los técnicos. Luego, sabemos que tenemos un campo de regatas famoso por sus vientos constantes, en los que poder navegar todo el año nada más salir de la bocana, y unas infraestructuras únicas que es algo diferencial".

Marisa Arlandis estuvo acompañada este miércoles en la presentación por Rafel Chirivella, director de regata una vez más, que destacó que el Trofeo La Reina "es referencia en el mundo de la vela. Hay muchas regatas muy importantes en el Mediterráneo, pero mucha gente ha venido este año de fuera, de quince países, y de zonas como Málaga, Baleares, Cataluña..., desplazarse tantas millas no es ninguna broma, con barcos pequeños de 9 metros que vengan de más de cien millas. Vienen porque les gusta mucho la vela o porque saben que es una regata que vale la pena, y eso justifica esa paliza. Muchos lo cuentan y vuelven". Asegura que, "aunque prácticamente son números clausus las inscripciones, en los peores momentos no ha bajado de 60 participantes, y ahora tenemos 74".

Regata solidaria

Marisa Arlandis no se olvida de todos los socios, no solo aquellos que le dieron la presidencia a su candidatura en el mes de marzo. "Ellos son los que apuestan qué hacer cada año, y gracias a ellos y a los patrocinadores ayudan a que el Trofeo La Reina sea más grande cada año. Los socios son el alma de la competición. Y siempre están inscritos, aunque lleguen de los últimos". Y destacó especialmente el aspecto solidario de esta regata como cada año, pero llegando a emocionarse y a cortarse sus palabras cuando reveló la entidad solidaria beneficiaria en esta edición, tras dos años duros de pandemia. "Hacemos una función social haciendo llegar el deporte base de la vela desde 1903, y cada año seleccionamos una fundación o una entidad. Y este año, aún no se lo hemos dicho a ellos, y se dará el donativo de una parte de las consumiciones, a la casa Ronald McDonald, también con acciones que teníamos previstas y dejamos paradas por el covid". "La labor que hacen es espectacular, con la acogida de niños enfermos en tratamiento de larga duración y sus familias. Queremos aportar este granito de arena, con subasta de colecciones que les hayan donado, y salidas al mar para que las familias puedan desconectar un rato", añadió.

Participantes

Entre los participantes divididos en siete clases habrá mayoría de embarcaciones españolas pero también con bandera de Suiza, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Francia, Bélgica y Portugal. Rafel Chirivella habló del gran ausente, "Rats on fire que ganaba siempre en RC1 no estará pero entran nuevos regatistas, que he visto ya y me he quedado sorprendido de las embarcaciones elegidas, rápidas, de clase 3 y 2, muy rápidas. En la clase 3 tenemos casi 20 barcos, es la más numerosa. Y también tenemos la clase promoción, del club, para iniciarse, pues hay que recordar que esta regata es antesala a la Swan Cup. Tenemos muchos tripulantes del club repartidos en bastantes barcos de clase Swan. El RCN Valencia ha sido premiado al fomento del deporte infantil, además de tener a campeones del mundo y de Europa a gran nivel. Por eso me encanta que tenemos repuesto, cantera y una escuela de vela y el equipo de regatas de Pedro Quiroga".

Además de patrocinadores y armadores, asistió en representación de la Generalitat el subdirector de deportes, Joan Carles Cuenca, quien valoró "el compromiso de la Generalitat y de Josep Miquel Moya con los deportes del mar y la vela, reforzando las escuelas de la mar, y recuperando la goleta Tirant I que estará en el Trofeo La Reina. Con 525 km de costa, no podemos vivir de espaldas a la mar". Y por parte de los participantes tomó la palabra Arturo Meseguer, armador del Aquarel: "Para nosotros es volver al camino tras años duros, y es un gran placer estar en casa, pues soy socio de club como mi familia. Estamos muy contentos de estar aquí, vemos que el nivel va a ser alto".

Una competición con historia

El Real Club Náutico de Valencia instauró el Trofeo Almirante Marcial Sánchez-Barcaiztegui en 1988. En aguas del Real Club Náutico de Valencia han navegado los mejores cañas de España, destacando especialmente, por lo que representa su presencia, SM El Rey Don Juan Carlos I, El Rey D.Felipe VI, SM El Rey de Noruega y SAR La Infanta Cristina, entre otros. La regata ha sido puntuable como Campeonato de España, Copa de España, Regata Internacional, Rolex Cup, Campeonato de Europa ORC a lo largo de sus ediciones.

A finales del año 1998, la Junta Directiva del Club y la Armada Española solicitan a SM La Reina autorización para incorporar su nombre al Trofeo, quien acepta dicha solicitud en diciembre de 1998 y la regata adquiere su actual denominación, I Trofeo de SM La Reina - XII Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaiztegui - Homenaje a la Armada Española, iniciando así un crecimiento que se ha visto reflejado año tras año, y al que vuelve tras el paréntesis forzoso por la pandemia.