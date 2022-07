"Lo que me gusta es jugar 15 horas hasta las cinco de la mañana y decir que no es tan raro". Es una de las frases que pronuncian los miles de 'gamers' -jugadores de videojuegos- que arrancaron este viernes una nueva edición de DreamHack Valencia, la mayor competición internacional de profesionales de eSports del país que se celebra en Feria València desde este viernes y hasta el próximo domingo 3 de julio.

Esta "olimpiada de videojuegos", que regresa tras dos años de parón por la pandemia, espera recuperar su público y congregar así a cerca de 75.000 personas y atraer a jugadores de todas las partes de España y de países como Francia o Alemania, entre otros.

Además, es el único torneo de eSports que cuenta con una competición femenina a nivel europeo en la que participan ocho equipos de todo el mundo que luchan por un premio de 100.000 dólares. De hecho, València es la única ciudad europea que celebra este campeonato en concreto. Solo se celebran dos más: uno en Estados Unidos y el otro en Asia.

Cinco escenarios diferentes

DreamHack cuenta en esta ocasión con cinco escenarios diferentes para las distintas modalidades de videojuegos, uno más de lo habitual. Más de una veintena de juegos diferentes y con 1.300 jugadores profesionales de 23 países diferentes que exhibirán sus habilidades para una audiencia de unas 20 millones de personas en seis idiomas diferentes. Además, durante el evento se repartirán cerca de medio millón de dólares en premios.

El festival tiene tres zonas diferenciadas para que todos los públicos "disfruten al máximo": la zona LAN que alberga competiciones y concursos, la zona eSports para los torneos profesionales y la zona Expo con las principales marcas del sector.

DreamHack es una "experiencia inmersiva en el estilo de vida gamer" donde la comunidad "cobra vida". El fin de semana del festival, que se extiende las 24 horas del día, ofrece todo lo relacionado con el 'gaming' bajo un mismo techo. Los asistentes disfrutan de torneos de eSports profesionales, torneos de juegos amateur y veteranos, la famosa fiesta LAN "trae tu propio ordenador" (BYOC), el campeonato de cosplay, conferencias, arte, actividades, exposiciones, proyecciones, música en directo y "mucho más".

Máquinas retro de Arcade, entre las novedades

Las principales novedades de este año son un nuevo simulador real de Fórmula 1, escuelas de formación de realidad virtual o una zona de más de 20 máquinas retro de los años 80 que está "causando sensación".

El responsable de DreamHack España, Javier Carrión, ha destacado que la ciudad de València se convierte estos días en "referente mundial del 'gaming'" y está "en el núcleo central del escenario" de los videojuegos, además de que "atrae talento" con influencers que comparten contenido y visitan la ciudad.

Carrión, en declaraciones a los medios, ha resaltado que cada juego, de los más de 20 que hay en total, "tiene su núcleo y su tipo de perfil", y especialmente destaca la zona retro, que está "llena desde el minuto uno". Además, ha equiparado el evento con cualquier festival de música e incluso con las olimpiadas, dado que "en un mismo recinto suceden todo tipo de competiciones".

En este sentido, ha incidido en que la pandemia "no ha hecho más que aumentar el consumo de videojuegos y de personas que ven jugar a influencers y profesionales". "Habían muchas ganas de un evento presencial y de ver competir en persona", ha señalado.

"Había ganas después de tres años"

Cada año, el festival DreamHack Valencia atrae a decenas de miles de aficionados y jugadores profesionales que incluso pasan la noche en las mismas instalaciones de Feria València.

"Desde 2016 llevo viniendo todos los años. Compré la entrada en 2019 para el siguiente año pero con la pandemia lo fueron posponiendo. Ahora, después de tres años sin poder hacer el evento, había ganas", asegura Abraham, un jugador valenciano.

En esta línea, ha explicado cómo pretende afrontar las distintas jornadas en Feria València: "Por la mañana estaré más en la zona de exposiciones, viendo charlas, eventos y competiciones, y por la noche de 'partiditas' con los colegas". Este 'gamer' juega una batalla de cinco contra cinco que consiste en "pegarse todo el rato" con "lo que te encuentres" junto a jugadores de todo el mundo. "No conozco a nadie", añade.

Abraham pretende seguir jugando "hasta que el cuerpo aguante". "Si en tu casa puedes jugar 12 horas seguidas, pues aquí también", ha confesado, al tiempo que ha indicado que hay personas que encienden el ordenador "a las diez de la mañana y hasta que no pueden más".

"Engancha muchísimo"

Otra de las aficionadas que estos días se encuentra en Feria València es Pilar, que en este caso se ha desplazado a propósito desde Jaén, aunque participa en DreamHack Valencia todos los años. "Mola mucho, vienes con amigos y no es lo mismo estar a través de la pantalla que al lado en plan camping", ha sostenido.

"Lo de venir aquí y jugar hasta las cinco de la mañana y decir 'no es tan raro' es lo que más me gusta", ha expresado, a la vez que ha confesado que durante la pasada noche ha jugado "14 o 15 horas y dormido cinco", porque los videojuegos "enganchan muchísimo".

Por su parte, Iván, que viene a València desde Linares (Jaén), lleva participando en DreamHack desde 2013: "No he ido a otro evento pero el de aquí es de los que más me gusta". "Tenía ganas de estrenar el conjunto del ordenador, el conjunto de periféricos que los he puesto más bonitos, venimos con todo puesto al completo", ha añadido.