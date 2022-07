El XXIII Trofeo S.M. La Reina - Regata Homenaje a la Armada - XXXIV Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui completó su segunda jornada en aguas valencianas este sábado y hubo cambió de líder en la clase más potente Varadero Valencia ORC 0-1. Lo consiguió el ‘Porrón IX’. La flota de la emblemática regata del Real Club Náutico de Valencia (RCNV) dejó una buena jornada de competición en el campo Manel Casanova.

El ‘Porrón IX’, un Swan 45, del armador Luis Senís y que navega por el RCNV, se puso al frente de la clase Varadero Valencia ORC 0-1 con Nano Negrín como patrón y tripulantes como los olímpicos portugueses Nuno Barreto y Jesús Pintos. El ‘Maverta Defcom Seguridad’ sigue mandando en la clase Mercedes Valdisa ORC 2, el ‘Brujo’ lo hace en Royal Bliss ORC 3, el ‘Orballo Uno’ se sostiene en Sportnautic ORC 4 y el ‘Dorsia Covirán Sailing Team’ sigue imparable de Sailing Project J80. El ‘Davincy’ sigue líder en el grupo A de la clase Universidad Politécnica de Valencia (UPV) Promoción mientras el ‘Espartano-Chatín’ lo es en el B. El ‘Jerónimo II’ es primero en la clase AQ Turianova Open.

En la clase Varadero Valencia ORC 0-1, el ‘Porrón IX’ removió la clasificación tras las tres mangas del día, cinco acumuladas desde de que arrancó la regata. Con 8 puntos supera en dos al ahora segundo, el ‘Mercedes-Benz Valdisa (RCMTPU), del armador Álvaro Fernández, con Luis Martínez Doreste, olímpico en Sidney 2000 y Atenas 2004 en clase Laser, a la caña del DK46. Por su parte, sigue en tercera posición el ‘Palibex’ (RCNV/RCMS), de Inveravis 2016 S.L/Jaime Colsa, con José María ‘Pichu’ Torcida como patrón.

Hubo otro salto en la clasificación protagonizado por el ‘Brujo’, un Swan 45 del armador Alberto de Castro, navegando por el RCNV. Superó al ‘Blue Carbon’, TP52 del armador Toni Guiu, y a la unidad de la Armada Española con el ‘Aifos’. El ‘Aquarelle 1 Varadero Valencia’, con Arturo Meseguer como armador y patrón, y el ‘Tenaz’, de Pablo Garriga, cierran la clasificación.

Resto de categorías

Cinco mangas se acumulan en la clase Mercedes Valdisa ORC 2, en la que no se registran cambios clasificatorios. Así el ‘Maverta Defcom Seguridad’, del armador Pedro Rebollo, sigue líder. Por detrás, los hermanos Francés, del RCNV, con el ‘M8 ZAS Sailing’ y tercero es ‘Saetta III Grupo Euroatomizado’. Por su parte, ascendió un puesto el ‘Majoche’, relegando al ‘U.P. Valencia’, de la Universidad Politécnica de Valencia, a la quinta posición. ‘Koyré-Spirit of Nerina Industrialpack - Koyré - One Mario Sirt’, ’X Cuba - Crea Modum’, ‘GDES-AEROX’ y ‘Denebola IC Racing Yacht’ completan el cuadro.

Ajustadísimos los primeros puestos en la clase Royal Bliss ORC 3: el ‘Brujo’, de Federico Linares, superó a los tres primeros respecto a la primera jornada y las dos mangas del sábado le dieron para colocarse primero. Con los mismos puntos (16), ’Tanit 4 - Medilevel’, con Nacho Campos como patrón, es segundo. Por su parte, el ‘Varicentro’, con Ignacio Zaldive como patrón, es tercero, seguido del ‘L‘Immens-Laplaza Assessors’, con Carlos Rodrígez.

En la clase Sportnautic ORC 4, suma 13 puntos tras cinco mangas y sigue líder el ‘Orballo Uno’, de Guillermo Ponzinibbio, navegando por el RCNG. Un punto más cumula el ‘Ardora III’, de Antonio Gadea, que navega por el RCNV como también el ‘Asesorex Comauto’. El ‘Alitan3’, de José María Pineda, por el RCN Denia, es cuarto. ‘Hang Loose’, ‘Likedeeler - Velas Lluch’, ‘Tortooga’ y ‘Reti’ completan la clasificación.

En la clase Sailing Project J80, domina el ‘Dorsia Covirán Sailing Team' (Marina Burriananova), de Nuria Sánchez, con Yaye Díaz como patrón. Hasta la fecha todo resuelto con primeros puestos antes de afrontar el último tramo de tres mangas del domingo para el equipo. Se mantienen como segundo y tercero el ‘Marias Casas Do Telhado’, de Manuel Maria Cunha, y el ‘BC Fertilis’, de Pablo Raúl Riera, del RCNV, respectivamente. Le siguen el ‘Somvela i Escola Municipal de Vela de Valencia’, con Lucía Reyes como patrona, y el 'Sorondonguillo’, de Eduardo Valderas.

La clase Universidad Politécnica de Valencia (UPV) Promoción, dividida en dos grupos, desarrolló su segunda manga costera. El ‘Davincy’ sigue líder en el grupo A, seguido de ‘Toconal’, de Miguel González, y de ‘Praia’, de Rafel Chirivella. Cuarto y quinto, también navegando por el RCNV, se sitúan el ‘Wailea’, del armador Jaime Llinares, y el ‘Plis Plas’, de Alfredo de Quesada.

En el grupo B, configurada totalmente por unidades del RCNV, lidera el ‘Espartano-Chatín’, de José Francisco Rubio, seguido de ‘Newkote’, de Óscar Chulvi, y de ‘Inquietin-Alhambra’, de Vicente Alhambra. Cuarto es ‘Imposible’, de Pedro José Gómez, y quinto ‘Panthalassa’, de Roberto Baixauli.

Finalmente, en la clase AQ Turianova Open lidera el ‘Jerónimo II’, del armador Miguel Marqués, seguido del ‘Mar Menor’ de Pablo Bernabé, y del ‘Tornado III’, de Héctor Luengo. Cuarto es ‘Geni0 4’, de Javier de Tomás, y quinto el ‘Aquax’, de Manuel Martínez.

El 'Porrón IX'Un Swan manda en la antesala del Mundial de Swan en el RCNV

El XXIII Trofeo S.M. La Reina - Regata Homenaje a la Armada - XXXIV Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui está organizado por el Real Club Náutico de Valencia (RCNV) por delegación de la Real Federación Española de Vela (RFEV) con la colaboración de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana (FVCV) y la Armada Española. La regata forma parte, como Regata Internacional, del Calendario Oficial de la Real Federación Española de Vela y del circuito “V Centenario de la expedición de la primera vuelta al Mundo”. El Trofeo S.M. La Reina es puntuable para el Circuito Mediterráneo de Vela y para la Liga de Cruceros de la Comunidad Valenciana. Además, será antesala de la celebración del Mundial de Swan.

El XXIII Trofeo SM La Reina - XXXIV Copa Marcial Sánchez-Barcaiztegui será antesala del Mundial Swan One Design y Nations League, de la que el Real Club Náutico de Valencia es sede en 2022, celebrándose las regatas entre el 5 y el 9 de julio. De modo, que el Golfo de València acogerá a la élite de la vela mundial de crucero, de la mano del astillero finlandés Swan. Competirán en aguas valencianas las clases Club Swan 50, Swan 45 Club Swan 42 y el nuevo Club Swan 36.

Clasificaciones

Varadero Valencia ORC 0-1:

1.- ‘Porrón IX’ (3,1,1,2,1)

2.- ‘Mercedes-Benz Valdisa' (1,2, 4,1,2)

3.- ‘Palibex’ (4,3,3,3,4)

Mercedes Valdisa ORC 2:

1.- 'Maverta Defcom Seguridad' (1,1,1,1,1)

2.- ‘M8 ZAS Sailing’ (2,2,2,2,2)

3.- ‘Saetta III Grupo Euroatomizado’ (3,3,3,5,4)

Royal Bliss ORC 3:

1.- ‘Brujo’ (8,1,2,1,4)

2.- ’Tanit 4 - Medilevel' (1,2,7,5,1)

3.- ‘Varicentro’ (4,3,6,4,2)

Sportnautic ORC 4:

1.- ‘Orballo Uno’ (1,1,4,3,4)

2.- ‘Ardora III’ (2,2,5,4,1)

3.- ‘Asesorex Comauto’ (5,6,1,1,2)

Sailing Project J80:

1.- ‘Dorsia Covirán Sailing Team' (1,1,1,1,1,1)

2.- ‘Marias Casas Do Telhado’ (2,2,2,2,3,3)

3.- ‘BC Fertilis’ (3,3,3,3,2,2)

Universidad Politécnica de Valencia (UPV) Promoción:

Grupo A:

1.- ‘Davincy’ (1,1)

2.- ‘Toconal’ (3,2)

3.- ‘Praia’ (2,4)

Grupo B:

1.- ‘Espartano-Chatín’ (1,1)

2.- ‘Newkote’ (2,2)

3.- ‘Inquietin-Alhambra’ (4,3)

AQ Turianova Open:

1.- ‘Jerónimo II’ (1,1)

2.- ‘Mar Menor’ (3,2)

3.- ‘Tornado III’ (2,3)