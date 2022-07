La última jornada de la Copa de España “Spirit of Adventure” FKSS 2022 estuvo marcada por un viento muy flojo que a duras penas permitió realizar una única prueba. Aún así, el valenciano Alejandro Climent vuelve a subir de nuevo a lo más alto del podio sumando una nueva victoria y afianzando aún más su liderato en la clasificación general del circuito nacional de Formula Kite. En mujeres, Gisela Pulido logra la primera posición seguida de Adelaida Marquenie y la portuguesa Mafalda Pires de Lima.

El primer día en la playa del Gurugú, un viento de levante de entre siete y once nudos permitió a las cometas alzarse por quinto año consecutivo en este spot, así la flota se lanzó al agua dispuesta a comenzar a batalla por hacerse con la Copa de España “Spirit of Adventure” FKSS Castellón 2022.

Tres días de competición

Alejandro Climent comenzó con un pequeño traspiés que le hizo finalizar tercero en la primera manga del día, error que aprovechó el portugués Tomás Pires de Lima para cruzar la línea de llegada en primer lugar. Tras esta primera manga, y en las cuatro siguientes que se pudieron hacer, Climent cruzó en primer lugar en tres ocasiones y en segundo puesto en un único momento, lo que le permitió colocarse en lo más alto de la clasificación provisional. Junto a él, el joven Kiko Peiró firmaba un segundo puesto, uno de sus mejores resultados desde que inició sus andanzas en la Fórmula Kite, tras él, Pires de Lima cerraba el podio provisional del primer día.

A la mañana siguiente, tras la reunión de patrones, un viento de apenas cinco nudos mantuvo la flota a la espera en la playa, por suerte la intensidad enseguida subió, lo que permitió al Oficial Principal de Regatas, Alexandre Durán, dar la primera salida a la una del medio día y completar con notable fluidez ocho pruebas en las categorías Open Pro y Advanced y cinco en la categoría F-one Amateur.

En esta ocasión, Climent volvió a imponerse sobre sus rivales, cometiendo únicamente un único error en la segunda prueba del día que le hizo llegar en séptimo lugar, pero por suerte, gracias a haberse cumplido el mínimo de pruebas necesario para poder descartarse un resultado, el valenciano pudo quitarse de la clasificación esta prueba.

La nota del día la dio Peiró, quien en la primera manga se confundió y realizó mal el recorrido y en la cuarta prueba realizó mal la salida, cometiendo un fuera de línea. Estos dos errores le supusieron dos penalizaciones importantes que le hicieron caer del segundo puesto provisional al sexto lugar. El mexicano Xantos Villegas supo aprovechar la coyuntura generada para colocarse en segundo puesto al finalizar el día, mientras que Pires de Lima obtenía unos resultados que le permitieron mantenerse en tercer lugar de la clasificación.

La última jornada de la Copa de España “Spirit of Adventure” FKSS Castellón 2022 arrancó con un viento de componente este-noreste y una intensidad de siete nudos. Con estas condiciones ligeras, el comité de regatas decidió intentar comenzar las pruebas, pero tras la primera manga la intensidad del viento disminuyó rápidamente hasta los tres nudos, lo que provocó que los regatistas no pudieran llegar a tiempo a la playa y las embarcaciones de la organización y los entrenadores tuvieran que ayudarles a llegar a la arena.

De esta manera, y con apenas una manga disputada, el resultado únicamente se vio alterado por Kiko Peiró, quien esta única prueba le bastó para recuperar un puesto, subiendo del sexto al quinto lugar.

Así, Alejandro Climent además de coronarse campeón autonómico, logró su séptima Copa de España de Formula Kite consecutiva declarando al hacerse oficial su logro: “Han sido unos días increíbles, aquí en Castellón siempre tenemos condiciones idóneas para la Formula Kite, aunque hemos tenido viento flojo hemos podido completar un total de 14 mangas. La organización ha sido muy buena, nos hemos sentido muy acogidos por el Club Deportivo Eolo y estoy muy contento con mis resultados”.

Categoría femenina

Por otro lado, Gisela Pulido finalizaba la competición coronándose como la mejor regatista subiendo a lo más alto del podio de mujeres de la categoría Open Pro. Pulido, tras llegar a la playa declaraba: “Hemos tenido unos días muy buenos, las condiciones de viento han sido muy buenas. Quiero dar la enhorabuena al comité de regatas, hemos hecho un total de catorce mangas que han ido muy bien gracias al muy buen trabajo que han hecho. Aunque no estoy en las mejores condiciones físicas, en general estoy muy contenta con mis resultados y deseando ya que llegue la próxima regata”.

Los podios de las categorías Advanced y F-one Amateur han sido dominados por el equipo de regatistas del Reial Club Nàutic de Pollença. Por un lado, Angel Candel volvía a lograr la victoria en esta categoría, seguido del castellonense Enrique Ortiz y el catalán Jordi Peralta. Mientras que la victoria en la categoría F-one Amateur era para el compañero de Candel, Pau Cifre, quien de las cinco pruebas disputas en esta categoría lograba la primera posición en cinco de ellas. El podio F-one Amateur lo completaron Alex Gómez en segundo lugar y el joven regatista del equipo mallorquín Miquel Palou en tercer lugar.

Clasificaciones finales

Copa de España:

Alejandro Climent (ESP): 13 puntos Xantos Villegas (MEX): 42 puntos Tomás Pires de Lima (POR): 44 puntos Sebastian Ducos (ESP): 48 puntos Kiko Peiró (ESP): 54 puntos

Campeonato autonómico:

Alejandro Climent (ESP): 13 puntos Sebastián Ducos (ESP): 48 puntos Kiko Peiró (ESP): 54 puntos

Categoría Open Pro:

Alejandro Climent (ESP): 13 puntos Xantos Villegas (MEX): 42 puntos Tomás Pires de Lima (POR): 44 puntos Sebastian Ducos (ESP): 48 puntos Kiko Peiró (ESP): 54 puntos

Categoría Advanced:

Angel Candel (ESP): 9 puntos Enrique Ortiz (ESP): 13 puntos Jordi Peralta (ESP): 14 puntos Adrián Albiñana (ESP): 35 puntos Pau Soler (ESP): 45 puntos

Categoría F-one Amateur:

Pau Cifre (ESP): 4 puntos Alex Gómez (ESP): 8 puntos Miquel Palou (ESP): 19 puntos Adrià Rabassa (ESP): 24 puntos Eider Berakoetxea (ESP): 25 puntos Quintin Prevot (BEL): 28 puntos

Categoría Master:

Pedro Marcos (POR): 136 puntos

Categoría Grand Master: