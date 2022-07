El ejercicio físico es una actividad fundamental en nuestras vidas. Tengamos la edad que tengamos. Todos debemos hacer deporte con regularidad para estar sanos y sentirnos mucho mejor. Hay personas que piensan que a partir de cierta edad a no pueden entrenar, pero sí pueden si descubren los ejercicios que mejor se amoldan a ellos.

La Organización Mundial de la Salud insiste en que los mayores de 70 años también deben emprender actividad física. Eso les ayudará a mantener el equilibrio, la fortaleza muscular y la coordinación. Por eso mismo, se recomiendan hasta cinco ejercicios sencillos que no requieren de mucha fuerza y se pueden hacer en cualquier momento del día.

Cruzar las piernas

Este ejercicio tan sencillo es muy efectivo para mantener fuerte todo el tren inferior, en especial las rodillas. Consiste en sentarse en el suelo, preferiblemente sobre una alfombra o en un jardín con césped, con las piernas cruzadas: una encima de la otra y cambiándolas. Puedes amoldarte a la cantidad de repeticiones, de tiempo y de velocidad que mejor se te adapte, por lo que está al alcance de todos. Como resultado mantendrás una correcta movilidad.

Elevar los brazos frontalmente

Del tren inferior pasamos al superior. En este caso, el ejercicio consiste en ponerse de pie y elevar los brazos de forma que queden paralelos al suelo y tus hombros mantengan un ángulo recto. Mantenlo durante el tiempo que puedas aguantar, sin forzar. Y cuando te habitúes a este movimiento puedes hacerlo cogiendo objetos de poco peso para fortalecer la musculatura de los brazos.

Flexiones en la pared

Este ejercicio es un poco más exigente físicamente que los anteriores, pero puedes completarlo sin problemas. Solamente tienes que colocar las manos en la pared, abalanzarte hacia ella y, haciendo fuerza con los codos, frenarte y volver a la posición inicial. Aquí también puedes variar la inclinación, el número de repeticiones y la velocidad a tus posibilidades. Mejorarás el equilibrio si lo pruebas.

Inclinarse con apoyo

Ahora es la espalda la que sale beneficiada. Este ejercicio consiste en inclinarse para tratar de tocarte al pie. No pasa nada si no llegas: cada uno baja hasta donde puede. El objetivo es mejorar la flexibilidad y fortalecer el tronco. Para no perder el equilibrio puedes apoyar el otro brazo en una mesa o una silla. Aquí debemos dejarte una advertencia: no fuerces, sería malo para tu espalda. Si solo puedes alcanzar las rodillas no pasa absolutamente nada.

Levantarse... sin manos

Sí, hasta un movimiento tan cotidiano como levantarnos de una silla o de un banco puede fortalecernos. ¿Cómo? Muy sencillo: haciéndolo sin ayudarnos de los brazos. Apoyando las manos no nos supone ningún esfuerzo, pero sin ellas ya intervienen los músculos del tren inferior. Repítelo tantas veces como puedas sin cansarte y notarás los beneficios.

En definitiva, distribuyendo estos cinco ejercicios a lo largo del día los resultados estarán garantizados. No hay edad límite para hacer deporte: todos podemos en la medida de nuestras posibilidades y necesitamos los beneficios de la actividad física.