Las tías de Tayb Loum, una de las grandes promesas del decatlón en España, se la habían jugado y habían comprado billetes de avión para ir a Cali (Colombia) del 1 al 6 de agosto, los días que se celebrará el Campeonato del Mundo sub20. El atleta del Sprint Moncada tuvo que renunciar a las pruebas combinadas por una lesión en el hombro y decidió probar con la longitud en el Campeonato de España de la categoría que se ha celebrado este fin de semana en Torrent. Loum no falló y, pese a que tenía una marca personal de 7,35 y la mínima era 7,60, no falló. Después de una serie excelente, con cuatro saltos por encima de su plusmarca (hizo dos de 7,50), el discípulo de Pau Monreal se fue en el quinto intento hasta 7,65 y amarró su clasificación y la medalla de oro, una de las siete que conquistaron los atletas de la Comunitat Valenciana.

“No me lo creo. Sabía que estaba bien para la longitud pero también que la marca era muy difícil y que tenía que hacer un salto perfecto. Luego, en realidad, creo que tampoco ha sido un salto perfecto y que lo puedo mejorar. Ha sido uno de los mejores días de mi vida porque me ha podido ver mi familia, están aquí mis abuelos, y ahora mismo estoy que no me lo creo. He logrado la mínima para el Mundial. Llevo muchos días durmiendo mal por los nervios, pero al final la he logrado y nos vamos a Cali”.

Tayb Loum no fue el único. Paula Blanquer también hizo la mínima para Cali en los 100 metros vallas -también la tienen Evelyn Yankey y Alejandra Saborit-. La atleta del Valencia CA vio en las semifinales que las condiciones del viento eran ideales y fue a por la marca sin esperar a la final. La valenciana, que entrena con su padre, el mítico Rafa Blanquer, y su hermano, Rafa Blanquer jr., corrió en unos fantásticos 13.44 (+0.1) y logró una nueva marca personal, el récord de los campeonatos, la mínima para el Mundial sub20 y se quedó a solo cinco centésimas del récord de España que tiene Aitana Radsma con 13,39. “Yo creo que lo tengo a tiro, en el Mundial creo que lo voy a batir”, dijo Blanquer después de la final, donde arrasó con un tiempo de 13.79 (tuvo ojo porque en esta carrera el viento fue de -2.1) por delante de otras dos atletas de la Comunitat: Belén Sospedra (Safor Teika), que fue segunda con una nueva marca personal (14.18) y Carmen Ferrara (Playas de Castellón), que entró tercera (14.21, después de haber mejorado su marca en las semifinales hasta 14.14).

El resto de títulos los lograron Evelyn Yankey (Valencia CA), que no tuvo rivales en la final de longitud (saltó 6,28); Ainhoa Gimeno (Playas de Castellón), que también consiguió una holgada victoria en el martillo: la pupila de Mari Carmen Vidal lanzó 55,87 -nueva marca personal-, cuatro metros y medio más que la segunda clasificada; Anna Bellés (Playas de Castellón), que venció y también mejoró su plusmarca en los 400 metros vallas (1:00.79), la prueba en la que Vladislava Bulat (Juventud Atlética Elche) se llevó el bronce (1:01.28). La ilicitana, hija de ucranianos, compagina el atletismo con la natación -esta semana disputa el Campeonato de España absoluto- y sus estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Los otros dos oros llegaron gracias a Andrea Rodríguez (Playas de Castellón), que se impuso en los 800 (2:11.45), y el relevo corto del Valencia CA en el que Blanquer, que corrió junto a Elena Guiu, Paula Sierra y Evelyn Yankey, se llevó el segundo récord de los campeonatos del día (46.68).

Las medallas de plata se las adjudicaron, además de Sospedra, la velocista Laura Castillo (Silla), que fue segunda en 200 (24.61 con -2.1); Alejandra Saborit, subcampeona en salto con pértiga (3,80, aunque hizo la mínima para el Mundial con un salto de 4,05 en pista cubierta); el canario, aunque afincado en Castellón y con licencia por la FACV, Eduardo Figueroa (Playas de Castellón) en decatlón (6.552 puntos), y los relevos de 4x100 femenino del Playas de Castellón (48.09) y el masculino del Valencia CA (42.38).

La Comunitat Valenciana concluyó segunda en el medallero, por detrás de Madrid, y cuarta en la clasificación por puntos.

CLASIFICACIÓN POR FEDERACIONES

Cataluña, 229 puntos. Madrid, 196. Andalucía, 153,5. Comunitat Valenciana, 149,5. Galicia, 138.

En la clasificación por equipos, el Playas de Castellón terminó primero (151) y el Valencia CA, segundo (98,5).