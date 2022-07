El 10º Aniversario de la Fundación Trinidad Alfonso protagoniza el cupón de la ONCE de mañana, sábado 23 de julio, y Juan Roig, presidente de la entidad, ha querido agradecer este gesto y se ha sumado personalmente a la campaña para animar a la venta de cupones. Lo ha hecho adquiriendo varios de ellos a Isabel, la vendedora que, durante toda la semana, ha estado junto a las oficinas de la Fundación Trinidad Alfonso.

Tal y como había anunciado Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, el pasado 8 de abril, la imagen de la Fundación Trinidad Alfonso está recorriendo España los últimos días de la mano de los cupones de la ONCE. Cinco millones y medio de unidades que difunden la labor de mecenazgo de la Fundación. Juan Roig ha querido, de esta forma simbólica, agradecer este reconocimiento y devolver el gesto a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, además de animar a adquirir el cupón para colaborar con la labor social y solidaria de la ONCE.

A lo largo de la semana, amigos y colaboradores de la Fundacion Trinidad Alfonso (clubes, federaciones, deportistas, etc.) se han sumado a la adquisición de cupones y han animado a hacer lo propio a sus seguidores a través de las redes sociales con el hastag #ONCE10añosFTA.

Isabel, la vendedora, lleva 7 años trabajando en la ONCE, tiene un 41% de discapacidad producida por un cáncer agresivo que le ha dejado secuelas incompatibles con su trabajo anterior de dependienta en varios lugares. Dice que la vida le ha dado dos nuevas oportunidades: “una de vida y otra laboral”.