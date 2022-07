Javier Mateo llega a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de València con el reto y la responsabilidad de continuar la labor realizada por su predecesora, Pilar Bernabé, en los últimos tres años. El nombramiento de la anterior Concejala como Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana le abría las puertas del Consistorio Municipal y de la Concejalía de Deportes al hasta ahora subdirector de Emprendimiento de Valencia Activa.

¿Cómo están siendo estas primeras semanas al frente de Deportes? ¿Le ha dado tiempo ya a asimilar su nuevo cargo?

Está siendo intenso, es un cambio de registro interesante, nunca había estado ejerciendo la política así, sino más desde la parte de gestión. Pero me gustan los cambios, salir de la zona de confort. Tenemos nueve meses por delante para hacer muchas cosas.

¿Qué pensó cuando se lo propusieron?

Fue un pequeño shock, fue algo muy rápido, de hoy para mañana. Pero desde luego, me ilusionó desde el principio. Es un reto hacerme cargo de un área como la de Deportes que es muy bonita, muy social, y que me permite conocer muchos deportes, mucha gente.

Es un reto hacerme cargo de un área como la de Deportes que es muy bonita, muy social; estoy asombrado de la cantidad de gente que está implicada en el mundo del deporte en València Javier Mateo - Concejal de Deportes de València

Desde fuera ¿era consciente de todo lo que mueve el deporte en València?

Estoy asombrado de toda la gente que está implicada en el deporte en València, del abanico tan amplio que tenemos. Empecé la primera semana con el World Padel Tour, luego tuvimos crossfit, ahora se está celebrando el clasificatorio para el Europeo sub’15 en el campo del Jardín del Turia, en la playa tenemos futvoley, también hay vela latina este fin de semana... todas las semanas hay actividad.

Usted es exclusivamente Concejal de Deportes, un área que hasta ahora se compartía con otras muchas. Sin ir más lejos, su predecesora Pilar Bernabé tenía muchas más atribuciones. ¿Por fin se le da el valor a Deportes que merece?

Cuando nos reunimos para repartir las distintas áreas que gestionaba Pilar tuvimos claro que Deportes necesita una persona totalmente dedicada a ello por el volumen de trabajo y horas que conlleva. La plena dedicación se verá al final en los resultados.

Pilar Bernabé ha dejado el listón muy alto en estos tres últimos años. ¿Eso supone una responsabilidad mayor para usted?

Pilar ha hecho un trabajo espectacular y además en una época muy difícil, de pandemia, donde todo ha sido muy complicado. Yo he trabajado con ella en el área de economía donde también hicimos un gran trabajo. Mi objetivo, como mínimo, es igualarla.

Supongo que estas primeras semanas su agenda echará humo con reuniones con los clubes, entidades, etc. ¿Qué feedback está recibiendo?

Sí, estos días están siendo de reuniones, estoy aprendiendo, poniéndome al día en todo. Estoy encontrándome un entorno supercolaborativo, con muy buena predisposición y proyectos muy buenos para la ciudad.

La primera ‘patata caliente’ con la que se tiene que enfrentar es el Nou Mestalla. ¿Cómo está ahora la situación? ¿Cuáles son esas exigencias básicas para que el proyecto se reanude?

La vicealcaldesa ha explicado en los últimos días de forma muy clara cuáles son los compromisos que hay sobre la ATE y en base a esos compromisos, hay unos beneficios. No se pide nada más que cumplir lo que está pactado. Creo que todas las partes y toda la ciudadanía tiene claro cuál es nuestra posición. Hay que cumplir la ATE y tener un Estadio como está pactado y como merece la afición y poder optar a cotas más altas como a ser sede del Mundial de fútbol 2030 si finalmente se hace en España y Portugal. ¿Por qué no albergar una semifinal?. No podemos optar a una Final porque requiere 80.000 asientos pero ¿por qué no una semifinal o al menos unos cuartos?.

¿Qué significaría para València acoger un Mundial de Fútbol?

València no puede optar a otra cosa que no sea lo máximo. El Mundial es un tren que no podemos perder. No podemos dejar escapar ninguna oportunidad y menos un Mundial que es uno de los acontecimientos más grandes que podemos tener a nivel deportivo y a nivel económico y social. El impacto económico de un Mundial es estratosférico.

"Hay que cumplir la ATE y tener un Estadio como está pactado y como merece la afición y poder optar a cotas más altas como a ser sede del Mundial de fútbol 2030 si finalmente se hace en España y Portugal" Javier Mateo - Concejal de Deportes de València

Hace unos días participó en Madrid en la reunión organizada por la RFEF junto a representantes del resto de ciudades españolas . ¿Con qué sensaciones regresó?

Actualmente hay 15 estadios candidatos y de esos deben quedar 11. València, creo que es firme candidata. Tenemos que hacer aún los deberes, toda la documentación para oficializar la candidatura, pero si se hace el Mundial en España, casi por descontado que València será una de esas sedes.

¿La FIFA ha puesto una fecha tope para tener el Nou Mestalla acabado?

Como mínimo el año anterior, en 2029, todos los Estadios deben estar a pleno rendimiento. Si todo se hiciera acorde a lo que está en los documentos, podríamos tenerlo mucho antes.

Además hay otras muchas exigencias: aparcamientos, subsedes, plazas hoteleras... ¿València puede responder a todas?

València está preparada, vemos muy factible cumplir con todos los requisitos. En un radio de 40 kms tenemos que tener otros cuatro campos con medidas FIFA para entrenamientos. Tenemos el Levante, Villarreal, las Ciudades Deportivas de Buñol y de Paterna, la del Levante que está en construcción...

Y el polideportivo de Benicalap ¿en qué fase está?

Es otro de los aspectos acordados que hay que cumplir. Primero iba a encargarse el Valencia CF de su construcción, ahora dicen que hagamos nosotros las obras y lo pagan ellos... Lo importante es que se haga.

El que avanza con paso firme es el Casal España Arena de València. ¿Qué supone para la ciudad este nuevo pabellón?

Nos pone en un nivel al que antes no podíamos acceder a la hora de traer eventos deportivos y también otro tipo de acontecimientos como grandes conciertos. Para la ciudad es una infraestructura necesaria.

Aunque en este caso depende de la Autoridad Portuaria ¿Qué seguimiento se está haciendo desde la FDM de la Ciudad Deportiva del Levante?

Va avanzando por buen camino. Es una gran oportunidad para el Levante y para la ciudad. Hay que ir paso a paso cumpliendo todos los procedimientos.

La Fase de Grupos de la Copa Davis que se celebra en la Fonteta del 14 al 18 de septiembre será, junto al Valencia Triatlón, su primer gran competición internacional como concejal. ¿Qué espera de ella?

València va a ser el epicentro del tenis mundial con un gran acontecimiento como la Copa Davis. La vamos a tener 5 años en València y va a servir para posicionarnos a nivel mundial, para demostrar una vez más que València puede albergar eventos del máximo nivel.

"València va a ser el epicentro del tenis mundial con un gran acontecimiento como la Copa Davis. La vamos a tener 5 años en València y va a servir para posicionarnos a nivel mundial" Javier Mateo - Concejal de Deportes de València

Este año y en 2023 se acoge la Fase de Grupos pero València no se conforma...

Sin duda, el sueño es acoger la Fase Final ya en el Arena acabado, sería un escenario magnífico.

Otro gran logro para València por el que luchó mucho Pilar Bernabé es albergar los Gay Games en 2026 ¿Cuál es la hoja de ruta hasta esa fecha?

Se está trabajando con todas las partes que hicieron posible que València fuese la elegida. Es un trabajo colectivo, fruto de la implicación de mucha gente. Es un gran evento deportivo económico y social que enlaza mucho con la imagen de València como destino turístico deportivo. De aquí a 2026 tenemos un camino largo, hay que seguir sumando más sensibilidades, más entidades a este proyecto y trabajar en su difusión. Puede ser el gran evento internacional de 2026 no sólo en València sino en toda España.

Otros dos grandes eventos que ponen cada año a València en el mapa mundial del deporte es el Medio Maratón y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Tras un 2021 reducido por la pandemia, este otoño regresan ambas pruebas por la puerta grande batiendo récords de participación. ¿Más corredores supone también más esfuerzo organizativo?.

Sí, son dos grandes retos con 20.000 corredores en el Medio Maratón y 30.000 en el Maratón pero vamos de la mano de dos entidades con gran experiencia como son la Fundación Trinidad Alfonso y Correcaminos y eso me da mucha tranquilidad. El Maratón es ya un emblema de València, la ciudad se transforma. La mitad de los inscritos en el Maratón son extranjeros, eso supone un impacto para València impagable. El impacto económico y de promoción de la ciudad es impresionante.

Otro deporte en el que València es referente es el triatlón. ¿Se va a seguir apostando por él?

Si, València tiene el mejor ‘Estadio de triatlón’ que es la Marina, este año volvemos a acoger la Copa del Mundo pero lo más espectacular es su prueba popular.

Otro gran evento que se avecina es el Mundial de Gimnasia Rítmica en 2023 ¿por qué se ha decidido hacerlo en Feria Valencia?

Por el espacio que requiere un campeonato de ese tipo Feria Valencia es un escenario ideal. El Mundial de Gimnasia es otro gran acontecimiento que va a poner a València en lo más alto.

Al margen de los grandes acontecimientos. ¿Cuál es su mayor preocupación en el deporte municipal?

Sobre todo me preocupa fomentar y potenciar el deporte de base que es donde empieza todo. Y que todo el mundo en València tenga acceso al deporte, que disponga de las instalaciones necesarias. La mayor parte de nuestros proyectos van en esa línea, que los niños y niñas pueden practicar cada vez más deportes y tengan un abanico más amplio.

¿Y cómo se trabaja en ello?

Tenemos unas Escuelas Deportivas Municipales que cada vez abarcan más deportes y además, prácticamente se ha equiparado el número de niñas y niños. Trabajar en el deporte igualitario es una de nuestras máximas. Luego tenemos otros programas como Esports als Barris que acercan el deporte a cada uno de los barrios.