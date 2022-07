En uno de los combates más vergonzantes de los últimos tiempos, el pasado mes de marzo el alicantino Kiko Martínez caía en Leeds ante Josh Warrington en la pelea por el título mundial de peso pluma IBF. El mundo del boxeo clamaba ante la injusticia de un combate en el que los árbitros, británicos como el contrincante de Martínez, favorecieron claramente a su compatriota dejando al ilicitano sin el cinturón de campeón.

Una experiencia, la vivida en el ring británico, que a punto estuvo hacerle tirar la toalla definitivamente a Martínez, que meditó seriamente alejarse para siempre de los cuadriláteros. Pero cuatro meses después de aquella amarga e injusta derrota, La Sensación (como se conoce al pequeño pero bravo púgil alicantino) está de vuelta y anuncia algo que muchos aficionados estaban esperando: no sólo no deja el boxeo, sino que vuelve con ganas renovadas: «No podía irme del boxeo de esta manera, en mi interior sabía que tenía que acabar bien mi historia en este deporte», afirma Kiko Martínez en declaraciones a SUPER que el 23 de septiembre en San Sebastián, en la velada Pucela Boxing, volverá a subirse a un ring en combate oficial. Su rival, aún está por confirmar.

Aunque los primeros días, las primeras semanas, tras la decepción de Leeds no fueron fáciles, Martínez afirma: «nunca perdí las ganas de boxear, la ilusión y la fe. Siempre he trabajado con ganas, es todo parte de un proceso de la vida. Cuando te tumban no hay otra que trabajar, trabajar y trabajar. Me hubiera traicionado a mí mismo, a todo por lo que he luchado si hubiese decidido retirarme sin intentarlo una vez más».

Entrevista a Kiko Martínez, campeón del mundo de peso pluma - Superdeporte

Kiko Martínez, lo tiene claro, no se conforma con volver, sólo piensa en ganar, en llegar a lo más alto de nuevo y recuperar su trono: «quiero volver a ser campeón del mundo», afirma el ilicitano, campeón del mundo en Supegallo en 2012 y peso pluma en 2021 y que tiene clara cuál es ahora su hoja de ruta: «El 23 de septiembre volveré a pelear a 8 asaltos y luego mi objetivo es ir a por el Europeo y a por el Mundial. Ahora mismo soy el tercero del mundo. El año que viene, lo tengo claro, quiero pelear por el cinturón».

Eso significaría, a priori, reencontrarse en un ring de nuevo con Warrington, siempre que el británico esté en condiciones de defender el título: «ojalá pelease contra él, me gustaría zanjar esa etapa, volver a tener una oportunidad ante él», destaca Martínez. Aunque el británico, ayudado por los árbitros, se llevaba el título de campeón, salía mal parado de aquel combate, de cuyas secuelas sigue recuperándose: «él aún está convaleciente por la fractura de mandíbula y de mano que sufrió en el combate, así que no sé si podrá defender el título. En cualquier caso, no puede pelear, tendrá que abandonar el cinturón y eso nos dará a otros la oportunidad de pelear por él. A principios del año que viene tendrá que decidir si seguir o retirarse».

La palabra ‘retirada’ también la ha tenido que oír mucho estos meses el propio Kiko: «todos los de mi alrededor me aconsejan que me retire: mis padres, mi mujer, hermanos, amigos, todo mi equipo, entrenador... pero yo ya he tomado una decisión. Quiero seguir, todavía tengo ilusión y muchas ganas».

En caso de que finalmente se tenga que ver de nuevo las caras con Warrington en un ring, Kiko Martínez espera que esta vez sea un combate ‘limpio’: «yo me debo a la promotora y pelearé donde me digan, ellos deciden. Pero desde luego, son los primeros interesados en que lo que ocurrió en Leeds no vuelva a suceder. El mundo del boxeo no les perdonaría que volviese a pasar algo así. Todo el mundo vio que no fue una pelea justa».

Con la fecha de su regreso ya apuntada en rojo en su calendario, Kiko Martínez se mete ya en ‘faena’: «esta semana voy a disfrutar las fiestas de mi pueblo, Torrellano, con mi familia, pero a partir de la semana que viene empiezo el ‘campamento’, que es como en el argot del boxeo llamamos al ciclo de preparación específico de un combate».

Mientras Harrington aún no se ha recuperado de los golpes que recibió en Leeds, Martínez afirma estar ya al cien por cien: «no tengo ninguna secuela, ningún dolor. Los cortes en la cara se me curaron bien y estoy listo para volver a lo más alto», afirma el ilicitano, de 36 años que durante la pelea por el título de peso pluma sufrió los violentos cabezazos antideportivos de su rival ante la permisibidad arbitral.

Kiko Martínez, nació en 7 de marzo de 1986 en Granada aunque él se siente ilicitano, ya que toda su vida la ha pasado en Torrellano. Es, junto con Javier Castillejo, el único boxeador español que ha sido campeón del mundo en dos pesos distintos. En 2013 se proclamó 2013, se proclamó campeón de supergallo, versión Federación Internacional de Boxeo (FIB), título que revalidó al año siguiente. En 2021 en el l Sheffield Arena, ante Kid Galahad, se proclamaba campeón de peso pluma.