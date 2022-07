Cuatro atletas de la Comunitat Valenciana van a participar en el Campeonato del Mundo sub20 que se va a celebrar, del 1 al 6 de agosto en Cali (Colombia), una competición que será retransmitida por Teledeporte. Evelyn Yankey (Valencia CA), Paula Blanquer (Valencia CA), Tayb Loum (Sprint Moncada) y Alejandra Saborit (Playas de Castellón) son los cuatro que han entrado en una selección española formada por 38 deportistas (22 hombres y 16 mujeres).

La mejor colocada en el ranking es la saltadora de longitud Evelyn Yankey. La atleta de 18 años, que entrena con Rafa Blanquer, llega con la séptima mejor marca de las participantes, un registro de 6,45 que le permite aspirar a las medallas ante un grupo de rivales en el que solo la colombiana Natalia Liñares (6,68), que además compite en casa, ha superado los seis metros y medio. “Llego en un buen estado de forma y con muchas ganas de disfrutar y darlo todo. El Mundial es una oportunidad más como atleta internacional -el año pasado ya disputó el Europeo, donde fue séptima, y el Mundial sub20- para aprender y ganar experiencia. Mis aspiraciones son darlo todo en la competición e ir a por el mejor resultado posible”. La valenciana debutará el miércoles en la clasificación y, si pasa, disputará la final el viernes.

Su compañera de entrenamiento Paula Blanquer, que entrena con Rafa Blanquer hijo, dio un gran salto con la plusmarca que logró en las semifinales del Campeonato de España sub20 celebrado en Torrent. Allí corrió en 13.44, que es la novena mejor marca de las participantes, algo que le permite aspirar a entrar en la gran final. La valenciana, que tiene 19 años recién cumplidos, anunció ese día que se ve capaz de batir el récord de España (13.39) de Aitana Radsma. Ahora, a unos días de estrenarse -arranca el jueves-, habla de sus expectativas: “Tras una larga temporada, llego en un buen momento de forma y con ganas de disfrutar de la experiencia, ya que es mi primera actuación como internacional y solo quiero que irme de Cali con un buen sabor de boca”.

Más modestas son las aspiraciones de Tayb Loum, un decatleta que, lesionado en el hombro, lo intentó y lo logró en la longitud. El atleta de Moncada, donde entrena en unas condiciones penosas por el estado de la pista -el club está a la espera de que el Ayuntamiento mejore las instalaciones-, llegó a Torrent con una marca de 7,35 y, después de mejorar varias veces, salió con un fabuloso registro e 7,65 que le metía en el Mundial. El atleta que se prepara con Pau Monreal tendrá complicado, aunque no imposible, superar la clasificación este lunes porque llega con la decimoséptima mejor marca de los treinta competidores.

Loum, pese a todo, va a por todas. “No tengo nada que perder y, viéndome en los últimos entrenamientos y el concurso que hice en Torrent, me veo capaz de mejorar bastante. Así que voy a luchar por mejorar la marca y, por qué no, pasar a la final”.

Alejandra Saborit fue de las más madrugadoras en lograr la mínima. La saltadora de longitud la consiguió al saltar 4,05 en la temporada de pista cubierta, en invierno. Aunque después, al aire libre, no ha vuelto a acercarse a este registro y eso la coloca en una situación complicada en la clasificación del lunes. Aún así, la atleta que entrena con Manel Miralles, llega confiada a un país, Colombia, donde se siente especial porque es la patria de su madre. “Voy con muchísimas ganas e ilusión porque sé de lo que soy capaz, solo que aún no he podido sacarlo al aire libre. En las últimas técnicas me he visto muy bien, así que espero poder hacer marca personal y pasar a la final”, explica la castellonense, que se presenta con la antepenúltima peor marca de las 22 participantes.